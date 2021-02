Sobre todo cuando tenemos ya otra pareja y soñamos con la anterior, el sentimiento de culpa es lo primero que llega a nosotros. Pero soñar con tu ex pareja no significa precisamente que aún anheles volver o esperes que algún día regrese. En realidad, podría significar que, lo hayas superado o no, aún queda algo por resolver. Tal vez una discusión que quedó a la mitad, una reconciliación solo para estar en paz o pedir disculpas o esperar alguna. Algo dentro de ti quiere un reencuentro.

Qué significa soñar con mi ex

Soñar que tu ex tiene nueva pareja

Aquí sí deberías preocuparte un poco, sobre todo si este sueño para ti en realidad se convirtió en una pesadilla. Si ves a tu ex en tus sueños, con alguien más, tal vez todavía extrañas que estar a su lado y tu mente no puede soportar la idea de no pasar el resto de tu vida a su lado. Un lazo aún te une a tu ex a tal grado que ya no puedes descansar pensando en eso. Sería el momento de plantearte si aún sientes amor por tu ex.

Soñar que vuelves con tu ex

Te hacemos la misma pregunta ¿te gusta o te duele? Si tuviste un sueño donde te reencontraste con tu ex o donde la historia nunca terminó y eso te provocó tristeza por no estar juntos o felicidad por el gran momento de recordarlo, tal vez lo extrañes y quieras volver. En cambio, si te provoca molestia el tenerlo en tus sueños, tal vez solo algo en la noche anterior te recordó a tu ex y tu cerebro lo relacionó.

Soñar con tu boda (y no disfrutarlo)

Soñar que te estás casando con tu pareja y realmente no quieres, no significa que no lo ames y no te guste el compromiso, tal vez solo te aturden muchas cosas en tu vida y te preocupas demasiado por los cambios que ocurrirán en tu vida.

Soñar con alguien más que no es tu pareja Aunque el tema aquí es un poco más sensible que lo anterior, tampoco hay tanto de qué preocuparse. Soñar que eres feliz con alguien más que no sea tu pareja significa que tal vez algo en su relación ha cambiado y su comunicación ya no es la misma. Eso sí, tu inconsciente podría estarte dando una advertencia de que no te sientes del todo bien pero que todavía estás a tiempo de solucionarlo.