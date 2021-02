Guía práctica para que regreses con tu ex

Llega una etapa en tu relación en donde te das cuenta de que ya no sientes lo mismo, te empiezas a confundir y por más vueltas que le des a las cosas llegas a creer que tu noviazgo ya no se puede salvar.

Entonces llega el punto de quiebre en donde no les queda de otra más que separar sus caminos.

Los primeros días es común que experimentes una sensación de libertad, te sientes bien contigo mismo, con los demás y hasta puede que empieces a idear en tu cabeza como será la próxima persona con la que vas a salir.

Sin embargo, después de que han pasado algunas semanas, comienzas a sentir una cosquillita de nostalgia y de dolor en tu estómago, sabes que estás extrañando las palabras, las llamadas, visitas y salidas que compartiste con tu ahora ex.

De hecho este proceso llega a ser más complicado por la noche, pues llegas a sentir que el mundo se te viene encima cuando de plano no sabes nada de la otra persona.

Es común que después de que ya pasaron varios meses te des cuenta que en realidad amas a esa persona y que se separaron solo por no haber tenido más comunicación y confianza entre ustedes.

Si tu te encuentras en ese punto y estás seguro y decidido de que quieres regresar con tu ex, sigue los siguientes consejos.

Para que estas recomendaciones funcionen depende mucho de lo que haya provocado la ruptura de tu relación, y por supuesto, no aplican si el daño es imposible de sanar.

1. Desaparece del mapa

Además de guardar la distancia natural que debe tener una pareja después de romper, asegúrate de no llamar, no escribir, no pasar mucho tiempo en las redes sociales y no presentarte en lugares que frecuenta, esto con la intención de que ambos puedan reflexionar sobre lo que pasó y recapaciten sobre las actitudes que tuvieron el uno con el otro.

2. Reaparece después de un tiempo

Después de algunas semanas aparece de nuevo, comienza por publicar algo en tus redes sociales, obviamente algo que no este relacionado con tu ruptura, trata de estar en línea por WhatsApp y después mándale un mensaje.

Tal vez le puedas poner un ¡hola! o un ¿cómo estás?, para que la comunicación comience a fluir, y no te preocupes si temes que no te conteste, de hecho está comprobado que aunque el tiempo y los ciclos son relativos para todas las personas y relaciones, un periodo razonable de tiempo cercano a ocho semanas son suficientes para que esa persona te vuelva a contestar.