Presentan lineal 2021 de MICRO LED, Neo QLED, Lifestyle TV, monitores y barras de sonido

Lo interesante de este concepto es la nueva Game Bar mostrada en CES 2021, misma que ayuda a monitorear aspectos críticos del juego así como acceder al Super Ultrawide Gameview misma que te permite cambiar las relaciones de aspecto en tiempo real en los juegos de PC, siempre y cuando estos sean compatibles.

Para los que busquen ejercitarse este lineal incluirá Samsung Health, una plataforma de acondicionamiento físico y mindfulness que fue lanzada en 2020. Ahora como adicional tendrá un Smart Trainer que podrá funcionar con una cámara web que se puede comprar por separado, este entrenador digital, utiliza inteligencia artificial para analizar la postura ayudando con comentarios en tiempo real para mejorar mientras vemos videos instructivos.

Los modelos 8K de Samsung Neo QLED (QN800A y QN900A) estarán disponibles en tamaños de 65”, 75” y 85”, mientras que los modelos 4K (QN90A y QN85A) tendrán una selección aún más amplia, a partir de las 50”.

Lifestyle TV’s

En este apartado Samsung renovó su concepto de The Frame, misma que busca transformar las Smart Tv’s en obras de arte por su estética y decoración. Los cambios de este modelo vienen de la mano de la Art Store, como NAVA Contemporary y Etsy, presentando obras de arte para adaptarse al entorno. No obstante, incluye tecnología de curaduría basada en IA que recomienda obras de arte en función de tus selecciones. Este apartado incluye más de 1.400 obras de arte de renombre. The Frame también incremento su espacio de almacenamiento de 500 megabytes a 6 gigabytes para poder almacenar hasta 1200 fotos en calidad 4K.

The Frame también agrego nuevas opciones de montaje como el Slim Fit Wall Mount, hasta cinco opciones de bisel y otras tantas de otros proveedores. De igual manera ahora es más delgada, ya que solo tiene 24.9 milímetros de grosor.