The Weeknd llama a boicotear a los Premios Grammy por “corruptos y poco transparentes"

Es oficial. Abel Makkonen Tesfaye, vocalista de The Weeknd no volverá a presentar su música en el proceso de selección para los Premios Grammy, ya que aseguró en un comunicado que se publicó en el diario The New York Times que dicho evento estaba regido por gente “corrupta y poco transparente”.

El comentario lo hizo luego de que no fuera nominado en ninguna de las 80 categorías que están en disputa. "Por los comités secretos, no dejaré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy”, sostuvo el vocalista de The Weeknd.

