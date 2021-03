G923 un combo para hacerte de un simulador para carreras

Este accesorio está construido con una tecnología llamada Force Feedback, la cual se conecta directamente a los motores y a la física de simulación de los juegos para producir respuestas de mayor fidelidad en tiempo real.

Es importante mencionar que este gadget también funciona sin conectarlo a la corriente eléctrica, habilitando únicamente la acción de los botones integrados para moverse por los menús y los pedales que funcionan como RT y LB, pero es necesaria la alimentación de la luz para reconocer la dirección del volante y jugar.

Una de las mejoras en comparación de otros modelos es el indicador de revoluciones por medio de leds, aunque es importante subrayar que no es compatible con todos los juegos, acorde al listado de la marca de momento solo funciona con: Asseto Corsa Competitzione en PC, Grid 2019 y iRacing en Xbox One, así como Snowrunner en PS4.

Un gadget para la adrenalina en la pista

Un punto a tomar en cuenta es que no funciona con ningún otro juego que no sea de carreras, ya que, aunque puedes pulsar los botones en los menús del Xbox para entrar a las aplicaciones, estos no responden a otros títulos. Lo intentamos con Rocket League, Rider 4 e incluso Cuphead, pero no reconocía los botones, así que no funciona como cualquier mando.

Los pedales son la parte con fallas de este combo, pues en ocasiones se resbalan, aunque frenes o aceleres sin mucha fuerza, esto sucede a pesar de que tienen gomas antiderrapantes debajo de la base.

Por otra parte, el pedal de freno es el que más incomodidad nos dio, debido a que es el más tenso de los 3, ocasionando que no ejecutes la acción adecuadamente en el juego. Nos hubiera gustado la posibilidad de poder ajustar la tensión de cada pedal para personalizar mejor la experiencia de juego.