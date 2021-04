Marvel Studios presenta el nuevo trailer de "Loki" y te dejará con la boca abierta

Si eres fan de Marvel esta noticia te encantará, pues ya salió el nuevo trailer de Loki, la tercera serie dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, la cual contará detalles acerca de este personaje, pero en especial, lo que pasó con él después de lo que ocurrió en Avengers: Endgame.

Recordemos que en el capítulo final, los vengadores realizaron viajes en el tiempo para recuperar las Gemas del infinito y así poder revertir los planes de Thanos, quien se encargó de eliminar al 50 por ciento de la vida de toda la galaxia.

Pero mientras los héroes hacían todo lo posible para intentar salvar lo que quedaba de vida, Loki se hizo con el Teseracto, una herramienta de poder que contiene la Gema del espacio y que usada correctamente, abre portales a cualquier parte del universo.

Así es como en Avengers (2012) el científico Erik Selvig, bajo la influencia de Loki, construye una máquina que funciona con el Teseracto, con la cual también se abre el portal que dio paso al ejército Chitauri.

Sí hasta aquí ya estás emocionado, te contamos que en el nuevo trailer de Marvel, podrás seguir todo lo que ocurre alrededor de Loki en diferentes momentos que son importantes, así como épocas y lugares.

Por si fuera poco, en esta nueva producción podrás ver a los Guardianes del Tiempo desde el final del universo, las últimas criaturas vivientes en existencia y enemigos de Kang, el conquistador, y quien será el nuevo gran villano del Universo Cinematográfico de Marvel y el reemplazo de Thanos.

En esta serie, ya sabemos quien interpretara a la nueva maldad, y se trata de Jonathan Majors, a quien se ha podido ver en The Last Black Man in San Francisco o la serie Lovecraft Country.