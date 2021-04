Nacho Peregrín, hermano de Belinda, se postula como candidato a diputado federal

Nacho Peregrín, hermano de la cantante Belinda, se ha postulado como candidato a diputado federal, y espera que en las elecciones que se avecinan, la ciudadanía lo escoja como uno de los representantes de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.

Sobre todo el los últimos años, se ha visto como múltiples personalidades del mundo del espectáculo han optado por seguir los caminos que ofrece la política, y aunque pocos han sido los que logran estar al frente del país, muchos continúan haciendo la lucha por ocupar un lugar.

Nacho Peregrín es empresario y dueño de algunos bares en México / Instagram

En este caso, Nacho Peregrín ha preparado el terreno para incursionar en esta nueva faceta como político, y primer paso participará en los próximos comicios como candidato de la coalición Juntos haremos historia, la cual está conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Al respecto del nuevo paso que dará Nacho Peregrín, Belinda lanzó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, en donde expresó lo orgullosa que se siente de su hermano, haciendo saber a todos los que la siguen en la red social que su apoyo hacia él es incondicional.

“No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor ¡Estoy muy orgullosa de ti! Eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. Vamos con todo nachito”, escribió la cantante.