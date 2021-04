Brio Ultra HD Pro, una de las mejores webcams 4K

No obstante todas las funciones antes mencionadas se pueden programar por medio de accesos directos.

Los campos visuales van de los 65°, 78° y 90° respectivamente, el zoom llega hasta 5x y cuenta con corrección de luz automática en HDR con RightLight 3.

Un punto importante para considerar es que esta cámara cuenta con sensores infrarrojos y un LED que permiten habilitar el reconocimiento facial de Windows Hello. No obstante, es Plug and Play tanto con puertos USB-A y USB-C e incluye un clip para montaje, rosquilla para montarla en un trípode, tapa de privacidad y una funda personalizada.

Conclusión

Si quieres mejorar la experiencia de tus video conferencias y profesionalizar tus streamings sin tener que desembolsar una cantidad extraordinaria, sin duda la Brio Ultra HD Pro de Logitech es una gran opción, tanto por sus prestaciones a nivel hardware como por su propio software que sin duda da muestra de la madurez que tiene en esta categoría.

Calificación: 9