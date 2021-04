Faisy estuvo a punto de dejar Me Caigo de Risa; confiesa las razones

Me Caigo de Risa es uno de los programas más populares de la televisión mexicana y Faisy, uno de los conductores más queridos por el público. Recientemente, sorprendió a varios al confesar en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que estuvo a punto de tirar la toalla y salirse del famoso reality show debido a que su estado anímico ya mostraba grandes signos de cansancio.

Pero antes de que revelara los motivos, muchas personas a su alrededor aseguraban que al conductor estelar se le había “subido la fama”.

“En esa temporada yo renuncié a Me Caigo de Risa. Estaba muy cansado, era mucha presión, era el programa de dos horas y media y muy difícil de llevar”, contó el conductor.

“A lo mejor la gente no se da cuenta, pero yo tengo a mi director, Mauricio Castillo, en un audífono, en el otro tengo a Lalo Suárez, tengo el prompter, tengo público en vivo, al elenco, a los invitados. Improvisar y juntar todo eso es muy desgastante en un programa de dos horas al ritmo que llevamos. Es muy cansado, me dolía la cabeza, ya no me estaba divirtiendo. Y tuvimos la gira”, agregó.

De acuerdo con lo que relata Faisy, un día le dio a Lalo Suárez, su productor, una lista con el nombre de las seis personas que el consideraba aptas y talentosas para suplirlo en Me Caigo de Risa, argumentando que el cambio de dinámica podría resultar en algo bueno, no solo para el programa, también para los fans.

“Aquí están los nombres de seis personas que pueden hacer este trabajo igual o mejor que yo”, argumentando que este cambio podría ser “algo padre para los fans y también para el programa, porque yo ya no voy a ser el Faisy que están pidiendo, ya no llego de buenas”.

Además de lo anterior, Faisy dio a entender que el cansancio poco a poco lo llevaba al límite, ya que entre sus compañeros la dinámica ya no era la misma, pues la presión de lo que se tenía que hacer impedía que hablaran, que salieran a comer o que tuvieran tiempo para encontrar nuevas dinámicas, chistes o apodos.

“Necesitamos una evolución en el programa, tiene que entrar gente nueva. Está siendo un éxito esto, dales la oportunidad a más personas. Que fue cuando entró Armando, Gaby Platas, luego entró Isaac Salame, personas que le trajeron cosas increíbles al programa”, compartió.

Al final, todo se solucionó cuando Lalo para no dejar que se fuera Faisy accedió a algunas de sus peticiones, como el tener más días de descanso en la producción y darle la oportunidad a otros talentos.