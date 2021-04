El tema de las mujeres y su lucha es algo que jamás volverá a pasar desapercibido. Por mucho tiempo las voces de muchas fueron silenciadas y ahora que el mundo parece florecer ante ellas, han aprovechado cada momento para hacerse valer, confiar en sí mismas y con sus talentos aportar grandes cosas a la humanidad.

No se trata de negro o blanco, de pelear por ver quien tiene la razón, sino de hacer un equilibrio, pues hoy más que nunca se necesitan mujeres íntegras que sepan como llevar las riendas tanto de ellas mismas como de sus familias a formas de pensamiento más conscientes en donde nadie se quede excento de libertades físicas, mentales y emocionales.

Sabemos que el tema del aborto es uno de los que más ha causado revuelo a nivel mundial, millones de mujeres han dado su postura y bajo sus argumentos sostienen el porqué debería ser legal, sin embargo, hay otras mujeres, como la que te presentaremos a continuación que ha compartido su forma de ver las cosas y el porqué se ha convertido en una fiel defensora de la vida.

Con esta nota no se pretende polarizar ningún tipo de ideología, ya que los argumentos de las mujeres en general son válidos y esto por el simple hecho de que nadie experimenta en cabeza ajena.

Este es el caso de una chica que decidió utilizar su cuenta de TikTok para cambiar la letra de la canción ‘Sin miedo’ de Vivir Quintana, una interpretación que es considerada el mayor himno feminista.

Para intentar convencer a la gente de no estar a favor del aborto, la usuaria de la cuenta @wen_romero hizo un video en donde cambió la letra de la famosa canción, la cual quedó así: "Que tiemblen aquellas que son feministas cada vez somos más las mujeres provida, nosotras creemos en la igualdad, no por ser mujeres podemos matar. A cada minuto, piden justicia por aquellas pibas a las que les quitan la vida, pero entiende hermana, una cosita: ¿qué te pasó con las no nacidas?”.

Como era de esperarse después de ver el video, los usuarios de las redes sociales comenzaron a criticar a la joven, y entre los comentarios que se pueden leer están los siguientes:

"¿Por qué no hacen su propia melodía?"; "Estos provida no saben la diferencia entre nacer y no nacer"; "Me da miedo que mi hija salga provida"; "Las que no nacieron están mejor que uno"; "La maternidad será deseada, no obligada”.

Además de los videos a favor de la vida, hay otros en donde la chica hace alusión a la religión y al amor que tiene Cristo sobre los seres humanos y la defensa por la vida de una madre y la de su bebé que está en el vientre.

Cabe señalar que las mujeres provida al igual que las mujeres feministas, han creado una pañoleta de color azul cielo como señal de que que están en contra del aborto, además complementan su ideología al llevar la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Hasta el momento la usuaria @wen_romero tiene poco más de dos mil seguidores y la mayoría de sus videos son creados con la finalidad de convencer a otras mujeres de no practicarse ningún aborto.

