¿Perdonar una infidelidad me hace menos feminista?

La infidelidad es un tema que sin duda da mucho de que hablar, pues algunas personas están dispuestas a perdonarla dependiendo de la posición en que se encuentren, otras creen que sería un error rotundo y que para nada es una opción.

Sin embargo, que una relación siga fluyendo depende de cada pareja y los acuerdos que tengan o hagan para seguir adelante.

Uno de los procesos más difíciles de afrontar es una infidelidad. / Pixabay

Tomando en cuenta lo anterior y el contexto de lucha al que se enfrentan las mujeres, surge la pregunta: ¿una mujer es menos feminista si perdona una infidelidad?

Y la respuesta es que no, no te hace menos feminista que perdones una infidelidad y tampoco te quita tu valor como mujer. Toma en cuenta que perdonar no te hace mejor o peor persona, simplemente dar ese paso depende del tipo de hábitos que tienes con tu pareja y de que los nuevos acuerdos a los que se lleguen sean respetados tanto interna como externamente.

En la actualidad, es muy común que juzguemos a las personas que han pasado por este proceso, porque no nos dejaras mentir, cuando te enteras de que a tu amigo o amiga le fueron infiel y perdona, llegas a pensar que tomó la decisión equivocada y que seguramente le seguirán haciendo lo mismo.