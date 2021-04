Demi Lovato se enfrenta a polémica por criticar helados para diabéticos

TE RECOMENDAMOS: Demi Lovato recrea su sobredosis en vídeo musical

Pero ante la crítica, la propia heladería salió a defenderse, asegurando que para empezar, los productos con ese etiquetado ya no existen y, además, si existen galletas y helados sin azúcar es para ofrecer un mejor servicio a personas diabéticas, veganas o con la enfermedad celíaca.

La explicación no fue suficiente para Demi y aseguró que independientemente de su supuesta excusa, el servicio que recibió fue pésimo e insistió en que la marca podría esforzarse más por ser incluyente con personas con trastornos alimenticios.

"Pueden tener cosas para otras personas al mismo tiempo que cuida a otro porcentaje de sus clientes que luchan DIARIAMENTE solo para poner un pie en su tienda. Pueden encontrar una manera de brindar un ambiente acogedor para todas las personas con diferentes necesidades. Incluidos los trastornos alimentarios: una de las enfermedades mentales más peligrosas sólo superada por las sobredosis [de opioides] ", agregó.

A pesar del gran poder mediático que tiene Demi Lovato, esta vez sus críticas no fueron bien aceptadas por muchos. Clara muestra es que cientos de personas, incluyendo grandes celebridades, comentaron lo mucho que les gusta la marca y las opciones libres de azúcar para personas diabéticas y con otras enfermedades.

"A mi familia le encanta el helado de yogurt, especialmente a mi madre. Es diabética y aprecia las opciones sin azúcar. ¡Gracias por proporcionar eso!", es solo uno de los tantos comentarios que recibió The Big Chill en Instagram.

La presión de las redes sociales hicieron que Demi Lovato ofreciera una disculpa a la tienda de helados, asegurando que todo el mundo se equivoca y que es de humanos errar.

A pesar de las críticas, Demi Lovato mantuvo su postura en caso de heladería /

"Al inicio, cuando mandé este mensaje, quería concientizar sobre comportamientos que no me parecían correctos. Porque como una persona en recuperación de trastornos alimenticios, entrar a una tienda de helados todavía significa contenerme. Puede sonar que no es cualquier cosa pero para mí lo es [...] no traté de estar en contra de una marca local, simplemente no me sentí bien, habló mi intuición y dije cómo me sentía. Solo intento hacer de este mundo algo mejor y si eso le molesta a algunas personas, no me importa", concluyó.