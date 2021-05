Conoce a Lady Chispitas y porque se volvió viral en las redes sociales

En las redes sociales siempre hay algo que termina sorprendiéndonos, esta vez la reacción de una mujer se hizo viral, luego de que amenazara a una pastelera con devolverle su dinero nada más porque el producto que se había comido no tenía chispitas rosadas.

Debido al reclamo anterior la mujer fue bautizada como Lady Chispitas o Lady Chispitas Rosadas.

También puedes leer: Ella es Tere, la “Shakira de Guanajuato” que canta igual o mejor que la original



Al parecer todo comenzó cuando Chispitas originaria de Kinchil, municipio del estado de Yucatán, intentó exponer en redes sociales a una pastelera por que su producto (muy bueno) no tenía chispitas rosadas.

De matabebeh a pervertidora de niños a discriminadora(? de niñas(? Tengo un imán con este tipo de ñoras jajajajaja... Publicada por Marina Aguilar en Sábado, 1 de mayo de 2021

Y como era de esperarse las cosas no salieron como ella esperaba ya que al final ella terminó siendo criticada.

“Amigos del feis, quiero denunciar a esta muchacha que nos vendió un paquete ayer del Dia del Niño. El pastel estaba malo y no le gustó a mi neto y no quiso rembolsar. Uno se gana la vida honradamente para que alguien no quiera ser justo, le arruinaron su día a mi nietecito. No compren y aparte caro”, se puede leer en la publicación que hizo chisposa en su Facebook.

Quizá te interese: Hombre recupera la vista luego de que sus vecinos pagaran su cirugía

En cuanto la mujer subió su queja a la red, enseguida contestó la pastelera y en la versión resulta que la clienta inconforme aceptaba que el pastel estaba rico, pero que exigía la devolución porque no incluía chispitas rosadas. “No, la verdad estaba muy rico. Es que a mis nietos no les gustaron las chispitas que mandaste”, dice en la conversación que sostuvo en el inbox de la red social.

Aquí el desenlace completo:

Lady Chispitas: Hola nena, buenas

Pastelera: Hola señora, buen día. ¿Cómo les fue a sus niños ayer con sus postres?

LC: No muy bien nena, de eso quería platicarte, pero no busqué tu número.

P: Sí, qué pasó.

LC: Pues es que al final a mis nietos no les gustó.

Te recomendamos: Arrestan a hombre por defraudar a sus 35 novias en Japón

Amigos del feis kiero denunciar esta muchacha que nos vendio un pakete ayer del Dia del niño. El pastel estaba malo y no... Publicada por Sonia MErcedes en Sábado, 1 de mayo de 2021

P: Chispas, ¿estaban en mal estado? ¿El pan, el brownie, el betún?

LC: No, la verdad no. Estaba muy rico. Es que a mis nietos no les gustaron las chispitas que mandaste y le hicieron su pataleta a su mamá. El pan estaba súper suavecito, las cremas muy ricas... Pero no les gustó. Ni por más que los estaban chiquiando.

P: Lo lamento mucho. En todos mis paquetes mandé sprinkles variados.

LC: Es que mandaste de niño y no de niña.

P: Disculpe, no le entiendo.

LC: Sí, mandaste chispitas azules, moradas y amarillas con bolitas blancas y azules. No mandaste nada rosado.

También puedes leer: Sacerdote invita a cuidarse del COVID al ritmo de "Sopa de Caracol"

P: Como me comentó que era para su nieto mandé colores básicos.

LC: Solo en el que parece confetti mandaste rosado y no le gustó a mi nieta porque entre los dos lo hicieron.

P: Mil disculpas

Luego de esos mensajes, Chispitas le dice que quiere comprar otro paquete, pero no con ella, así que exige reembolso:

LC: Quiero comprar otro paquete para quitarles el mal rato que pasaron.

P: Claro que sí, solo que ahora no tengo disponibles, podría tener para mañana...

LC: No, no. No me entendiste. Quiero un reembolso. Y ya con eso lo compro en otro lado, donde manden chispitas para niño y niña.

Quizá te interesa: Mujer prohíbe a sus suegros abrazar y besar a su hija sin su consentimiento

Enseguida la pastelera le dice que si puede hacerle el reembolso pero que necesita que le devuelvan el producto:

P: Claro que puedo hacer el reembolso.

LC: Ok Te mando mi tarjeta.

P: Solo indíqueme por favor, a qué hora pasamos por el producto.

LC: ¿Qué producto, nena?

P: El paquete de postrecitos que se le envió ayer.

LC: Pues si ya lo comimos.

Te recomendamos: Abuelito toma clases para aprender a rizar el cabello de su esposa

P: En ese caso no puedo hacerle el reembolso.

LC: Pero por qué. Si a mis nietos no les gustó y tú tienes que tener contento a tu cliente. No están contentos, entonces me tienes que dar el reembolso.

P: Normalmente no hago reembolsos, aún con previo depósito de anticipo. En primera porque desde ese momento compro todo lo necesario para el pedido y segundo porque nunca me había pasado.

LC: Siempre hay una primera vez. Están ricos tus panes, pero mis nietos no están contentos. ¿Cómo le hacemos entonces?

P: Le reembolso. Solo que quiero que me entregue, la caja, el diploma, el instructivo, los cupcakes, los brownies, los sprinkles y los betunes, por favor.

LC: Pero ya lo comimos, nena.

P: Pues entonces no puedo hacerle el reembolso. Mil disculpas.

Ante la negativa de la pastelera, Chispitas la amenaza con que irá con unos conocidos que tiene en la Profeco y que la va a denunciar:

También puedes leer: Hija toca canción favorita de su padre enfermo de Covid-19 afuera del hospital

LC: Pero es tu responsabilidad, yo compré contigo porque me recomendaron, pero no pensé que no te hagas responsable ni pienses en tus clientes.

P: Si hubiese sido un error mío, por enviarle lo que no pidió o porque esté en mal estado el producto, ahí sí podría hacerle un reembolso, pero no es el caso.

LC: Nena, mi marido tiene conocidos en la Profeco. Te puedo denunciar.