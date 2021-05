Viuda de Hugo López revela la reacción de Luis Miguel al enterarse del estado de salud del manager

Luis Miguel sufrió grandes pérdidas durante toda su vida y sin duda, la de Hugo López fue una de las más fuertes. Así lo pudimos ver en el más reciente capítulo de "Luis Miguel: La Serie", en Netflix.

Hugo López fue por mucho tiempo la figura paterna que necesitaba Luis Miguel. Tras su ruptura tanto profesional como de lazos familiares, con su papá Luisito Rey, Luis Miguel encontró un apoyo en Hugo López, quien lo ayudó a superar momentos difíciles como la pérdida de su mamá Marcela Basteri y quien lo ayudó a retomar su relación con su hija Michelle Salas.

TE RECOMENDAMOS: "Decídete", la canción de Luis Miguel que fue censurada por su letra original

De qué murió Hugo López, manager de Luis Miguel

Como podemos ver en la serie, Hugo López falleció en 1993 de cáncer de colon, mientras Luis Miguel se encontraba de gira en Paraguay. Por muchos años, Hugo intentó negar su enfermedad y posteriormente ocultársela a Luis Miguel para evitarle preocupaciones y continuar con su trabajo de manera normal.

Hugo López le ocultó su enfermedad a Luis Miguel

"Me prohíbe que lo cuente: no se lo podía a decir ni a su mamá, Hugo era una persona muy personal en su forma de pensar. Incluso no le contó a nadie de Televisa, donde era director, y mucho menos a Luis Miguel", reveló su esposa.

LEE TAMBIÉN: Michelle Salas, el antes y después de sus operaciones

Pero el enterarse fue inevitable. Hugo López empeoraba cada vez más y aunque le prohibió a su esposa que revelara que estaba enfermo, Luis Miguel terminó enterándose, 14 días antes de que falleciera y así fue como reaccionó ante la inevitable pérdida de su amigo más cercano.

"Cuando ya después estaba mal [Hugo López], Micky un día lo viene a ver al hospital, y entonces Hugo le empieza a hablar y le dice: 'Vas a ver lo que vamos a hacer, vamos a grabar este disco, vamos a ir de gira, tengo pensado hacer esto, lo otro', mientras le hablaba Hugo a él se le caían las lágrimas porque él sabía que ya Hugo no estaba bien. Él golpeaba las paredes, me acuerdo, y me decía: 'Lucía no puede ser, esta enfermedad, ¿por qué pasan estas cosas?', dijo Lucía Miranda, viuda de Hugo López, en una entrevista.

QUIZÁ TE INTERESE: Luis Miguel entra a TikTok, su primer video se hace viral

Luis Miguel golpeaba las paredes y se lamentaba por perder a Hugo López, quien falleció de cáncer de colon en 1993.

Lucía Miranda asegura que Hugo López fue tan importante en la vida de Luis Miguel que casi podría asegurar que fue al único manager al que le hizo caso.

Hugo López tenía 51 años en el momento de su fallecimiento. Fue el 30 de noviembre de 1993, en un hospital de la Ciudad de México.