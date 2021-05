New Pokémon Snap, un sueño cumplido después de casi 22 años

Como se puede esperar, la cámara es el elemento más importante del juego y esta va mejorando conforme se avanza. Al inicio sólo podrás tomar fotografías y hacer zoom, pero conforme se desbloquean los niveles, nuevas funciones estarán disponibles, así como items que ayudan a tomar una mejor captura. El jugador puede lanzar fruta hacia los Pokémon o activar una pequeña tonada para poder generar alguna interacción o simplemente hacer que volteen para tener una mejor foto.

Para poder llevar a cabo estas misiones, también tendremos una nave especial llamada NEO-ONE, la cual nos permite recorrer los distintos biomas de Lental, desde bosques, a selvas hasta el fondo del océano. Este sigue una ruta mientras que el jugador se mueve sobre su eje para apuntar la cámara en varias direcciones y fotografiar la particular fauna.

Uno de los detalles que integra New Pokémon Snap sobre su antecesor es que ahora estos recorridos se pueden hacer tanto de día como de noche. Si algo nos ha enseñado la serie desde su segunda generación es que hay Pokémon que son diurnos y otros nocturnos, por lo que revisar la misma ruta en un horario distinto nos permite ver distintas actividades y seres en el camino. También, los niveles contarán con algunas rutas escondidas, unas más que otras, que te llevarán por otros caminos para encontrar otros Pokémon, o simplemente tener un ángulo distinto.

Además de visitar estas zonas en distintos horarios, nuestra experiencia obtenida hace que los escenarios suban su nivel de exploración. Esto significa que la interacción con ciertos Pokémon va cambiando. Mientras que en los primeros niveles algunos Pokémon te huyen, mientras vas subiendo se sentirán cada vez más cómodos con tu presencia. También, esto sirve para crear la sensación que el tiempo va a avanzando, por ejemplo, en el primer nivel se encuentran unos Bidoof construyendo una presa, y para el nivel 2, ésta ya estará lista. Este tipo de interacciones ayudan a tener una narrativa dentro de la fauna que se visita, dejando con ganas de más interacciones.

Al final de cada nivel, se eligen varias fotografías para ser calificadas y entrar al PhotoDex. Es aquí donde el New Pokémon Snap tiene uno de sus puntos buenos como malos, pues su sistema de puntos aunque le da rejugabilidad, no es lo suficientemente claro. Para empezar, cada foto tiene cuatro niveles de estrellas, y estas estrellas tienen una calificación de bronce a platino. El nivel de estrellas determina lo raro que es la actividad que está haciendo el Pokémon, pero muchas veces una misma actividad termina estando en dos niveles diferentes y se vuelve complicado. Esto, junto con las misiones que luego te dan los otros personajes de fotografìas situaciones únicas llegan a crear una confusión en donde a veces la rejugabilidad se basa más en intentar atinar a lo que se me pide a realmente regresar para cumplir objetivos específicos.

Otro detalle a destacar es la opción de editar las fotografías. Aquí podemos tomar las fotos que hemos tomado o guardado en nuestro álbum personal para añadir filtros, estampas y marcos. Muchos de estos extras visuales se pueden desbloquear al cumplir con las misiones que nos dan los personajes del juego, ayudando a convertir varios momentos en situaciones más divertidas. Nada le gana a un Pokémon con bigote y sombrero.