Oprah Winfrey revela que fue abusada por su primo, un tío y otros miembros de su familia

Después de escuchar sobre la horrible experiencia que vivió Lady Gaga al ser agredida sexualmente por un productor musical, la conductora Oprah Winfrey también se sinceró y relató su experiencia al ser abusada de niña por uno de sus parientes.

La presentadora y productora de programas de entrevistas declaró, de nueva cuenta que fue víctima de abusos sexuales cuando era niña durante el primer episodio de "The Me You Can't See", programa de salud mental copresentado por Winfrey y el Príncipe Harry.

TE RECOMENDAMOS: Elliot Page habla de su transición "vital" y de la importancia del apoyo a los jóvenes trans.