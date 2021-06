Regina Blandón muestra su abdomen y asegura que el amor propio es lo más importante

Regina Blandón es una de las actrices que más ha dado de que hablar en el último año, no solo por lo que hace en su carrera profesional, sino por los discursos y actividades que ha hecho en torno a la defensa de los derechos y libertades de las mujeres.

Y aunque en muchas ocasiones ha sido aplaudida por sus comentarios, también ha sido foco de grandes críticas, ya que en las redes sociales se han encargado de sabotear su forma de pensar e incluso de atacar su aspecto físico.

De hecho hace unos meses, se hizo muy popular una nota en donde usuarios de internet la llamaban “fea” por haber cumplido 30 años. Por supuesto, la actriz no se quedó callada ante los insultos que se desprendieron de este comentario, y bajo argumentos muy inteligentes aseguró que una mujer no debería de hacer cosas que atentaran contra su cuerpo con tal de no envejecer.

“Por este tipo de comentarios las mujeres seguimos tratando de ‘no envejecer’ y de apegarnos sin importar el costo (emocional y/o físico) a una belleza estereotipada, además de luchar por ‘ser destacable’ en lo que nos dedicamos. Gracias por tu opinión”, le contestó Blandón al usuario de la red que la criticó.

Ante la presión social por la que atraviesan las mujeres hoy en día sobre como debe lucir su aspecto físico, Regina sigue dando el ejemplo de cómo sentirse bien consigo misma partiendo del amor propio.

Y es que recientemente en sus redes sociales, compartió una fotografía en donde muestra su abdomen y habla del amor propio. “Quieran sus cuerpas. Así como estén, están chidxs”, escribió la actriz.

Por otra parte, estos fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de sus seguidores: “Todos los cuerpos son perfectos”, “eres hermosa”, “Que sea nuestro mantra diario”, “Estás bien bonita y bella, Regina”, “Estás preciosa, así como estás”, “Esa debe de ser la actitud, bastante hace nuestro cuerpo por nosotras”.

