Edición 43 de la Marcha LGBTTTI+ será virtual y no híbrida

“Este año, exigimos un alto a la violencia y los crímenes de odio hacia las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género, utilizando el color negro dentro del arte del propio cartel y el comunicado como símbolo de luto por las vidas que lamentablemente nos han arrebatado. Así mismo exigimos al Congreso de la Ciudad de México la aprobación del dictamen con el cual se reconocería la identidad de las infancias trans para permitirles su libre desarrollo, pues les recordamos que es su deber construir una sociedad en donde nadie se quede atrás y donde haya cabida para todas las personas”.

Una de las partes más importantes de este evento, es que cada año el Comité IncluyeT premia a la persona que diseñe el cartel que mejor represente la lucha de esta comunidad.

En esta ocasión se premio con la cantidad de 25,000 mil pesos a Ana Laura Ríos Hernández, mejor conocida como “Luisa Wolf o Lobo Panzaverde, quien es una autora y caricaturista que desde hace siete años publica comics y tiras de humor a través de internet.

Su propuesta fue ganadora gracias a que en su cartel buscó representar lo que implica el sentido de comunidad en donde más allá de juzgar las diferencias, se empaticen con ellas, se celebren y complementen como colectivo.

“Hay niñxs, personas trans, personas de la tercera edad, comunidades indígenas, no binarixs, cuerpos diversos, porque así es la vida misma: tan infinita como nosotrxs permitamos verla. Como parte de la comunidad LGBTTTI+ me sentí en la necesidad de dar color y rostro a muchos sectores, pero todxs unidos siempre desde el amor, fraternidad, libertad y lucha. Esta última fue, considero, la más importante, ya que además de celebrar, también nos corresponde dar voz a nosotrxs, a las siguientes generaciones, y a quienes ya no están, honrando siempre su causa y su vida. Hay que resistir, pero siempre como uno solo: unidxs”, dijo la artista.

