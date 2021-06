Jaime Lynn Spears habla por primera vez sobre la tutela de su hermana Britney Spears

La situación por la que esta pasando la princesa del pop Britney Spears ha provocado que decenas de artistas a nivel mundial alcen su voz para pedir que sea liberada de la tutela a la que ha estado sometida por más de 10 años.

Entre las personas que han mostrado su apoyo a la cantante, se encuentra su hermana Jaime Lynn Spears, que por mucho tiempo se mantuvo indiferente ante la situación e incluso en diversas ocasiones fue criticada por no hacer nada al respecto.

Sin embargo, en esta ocasión todo parece ser es diferente, ya que por primera vez, Jamie habló sobre la tutela de su hermana.

La hermana de Britney Spears ocupó su cuenta de Instagram para externar su opinión acerca de este tema. “La única razón por la que no he hablado antes es porque sentí que hasta que mi hermana pudo hablar por sí misma y decir lo que sentía que necesitaba decir públicamente, no era mi lugar y no era lo correcto ”, dijo la actriz.

"Pero ahora que ha hablado con mucha claridad y ha dicho lo que tenía que decir, siento que puedo seguir su ejemplo y decir lo que siento que tengo que decir”.

Asimismo, continuó diciendo: “No me importa si quiere huir a una selva tropical y tener un trillón de bebés en medio de la nada, o si quiere volver y dominar el mundo como lo ha hecho tantas veces antes, porque yo no tengo nada que ganar o perder de cualquier manera ”.

La exestrella recalcó que la situación por la que atravesaba su hermana no le afectaba de ninguna manera ya que ella no podía hacer o decir mucho, más que solo preocuparse por que estuviera bien.

“Quizás no la apoyé de la forma en que el público quisiera que lo hiciera con un hashtag (#FreeBritney) en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera un hashtag, y yo la apoyaré mucho después ”, dijo Jamie Lynn.

“Trabajo desde los 9 años. Pagué mis propias facturas desde que tenía 10 años. No es que le deba nada al público porque mi hermana sabe que la amo y la apoyo. Esa es la única persona a la que le debo algo ", continuó.

La exestrella de Nickelodeon aseguró que estaba orgullosa de su hermana por atreverse a usar su voz, sobre todo por haberla buscado para pedirle un consejo y no a través de una plataforma pública, sino en una conversación frente a frente.

¿Qué opinas de esta situación?

