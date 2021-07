¡Malas noticias! Britney Spears pierde batalla legal; su padre seguirá con su tutela

En este momento, las cosas para Britney Spears no están nada bien, pues a pesar de los esfuerzos legales, las declaraciones que se atrevió a contar en la corte y las voces de miles de artistas y personas de todo el mundo pidiendo justicia para ella, no pudo ganar la batalla legal a la que se ha enfrentado con su padre James Parnell Spears, desde hace 13 años.

Esta no es la primera vez que le niegan esta petición a Britney, pues en noviembre de 2020 también metió una solicitud para destituir a su papá como tutor, pero como era de esperarse le fue negada.

De hecho, fue hace unos días, cuando la cantante tuvo el valor de hacer declaraciones que no había hecho antes y se presentó ante una jueza para poner fin a la tutela “abusiva” que ejerce Jamie Spears sobre ella.

Las confesiones que dio la princesa del pop conmocionaron a sus millones de fans e incluso provocaron que cientos de artistas en todo el mundo alzaran la voz por ella.

Por todo el apoyo que comenzó a recibir, se pensaba que ésta sería la última vez que Britney pisaría la corte, sin embargo, no fue así, pues la jueza rechazó nuevamente su petición y eso le seguirá concediendo a su padre el control de sus finanzas y su vida.

“Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente. Estoy harta, no soy feliz, no puedo dormir y me sentí drogada”, fueron algunas de las declaraciones que hizo la cantante, las cuales causaron indignación entre quienes piden que le regresen el control de su vida.