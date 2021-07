Critican entrevista a Eleazar Gómez de parte de televisora: "no está arrepentido"

Eleazar Gómez ha decidido retomar su carrera musical tras salir bajo fianza de la cárcel por agresión a su ex novia Tefi Valenzuela. Y aunque él asegura que todo lo ha dejado en el pasado, son los internautas quienes constantemente lo recuerdan, criticando en esta ocasión, una entrevista que le hizo un canal de televisión.

Eleazar Gómez fue entrevistado en un programa de televisión matutino. Ahí habló de su carrera musical y su nuevo sencillo donde presume una nueva etapa en su vida que iniciará desde cero.

TE RECOMENDAMOS: Esposo de Alaska compite contra Danna Paola y Belinda, luce polémico look

Por supuesto, declaraciones sobre su encarcelamiento, su proceso de libertad y su opinión sobre el caso al que se enfrentó, serían unos de los temas que la gente esperaba que se abordaran. Sin embargo, la forma en la que se llevó a cabo la entrevista decepcionó a la gente e incluso acusaron al medio de ponerlo como la víctima.

Cada que la conductora le preguntaba a Eleazar sobre su estadía en la cárcel, él evadía el tema. Pero lo que más molesto a internautas es que parecía que la conductora lo ponía como la víctima cuando incluso él aceptó su culpabilidad.

QUIZÁ TE INTERESE: Despiden a maestra de su trabajo porque tenía cuenta de Onlyfans

"No es fácil lo que tú viviste, estar privado de tu libertad no fue fácil, seguramente", "¿Te arrepientes de algo?", "¿Qué le dices a esa gente que critica a Eleazar Gómez?", "¿Has pensado en una familia, en hijos?", fueron algunas de las preguntas que le hicieron a Eleazar Gómez quien insistió en que no quería hablar de su pasado.

LEE TAMBIÉN: Papá adorna su triciclo para participar en caravana escolar de su hijo

"No está arrepentido", "Cuánta arrogancia", "Para Stefi también fue difícil", se puede ver en los comentarios del canal de Youtube donde se subió la entrevista.