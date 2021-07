Emma Corrin, Diana en The Crown, se declara como género no binario

Cada vez son más las personas que se atreven a ser ellas mismas sin importar lo que diga la sociedad, como es el caso de Emma Carrin, la actriz encargada de interpretar a Diana de Gales, que recientemente se declaró como género no binario al no identificarse ni como mujer ni como hombre.

Ella es uno de los nuevos rostros que se sumó a la lista de artistas no binarias, como Sam Smith y Demi Lovato.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la estrella de The Crown dio a conocer que desde ahora sus pronombres no serán solo “ella/ellas”, si no que pasará a ser “she/they”.

La decisión quedó fijada luego de que en sus redes sociales compartiera una publicación en la que se le ve con una prenda que tiene como función comprimir el pecho, con el fin de disimular la apariencia de los senos.

Y a un lado de la fotografía escribió: “Algún tiempo antes de comprar mi primer binder, jugando con @sirdavidsimon, usamos envoltura de boxeo, gracias por capturar esto conmigo, muy íntimo, muy nuevo, muy genial. Es todo un viaje, ¿verdad? Muchos giros y vueltas y cambios, ¡y eso está bien! Abrázalo”.

A través de estas imágenes fue que cambio sus pronombres, de hecho, los tabloides británicos han dicho que esto es una señal de su identidad e, incluso, algunos afirman que se ha identificado como no binario pero no tiene necesidad de decirlo tal como es.

Algo importante que mencionar sobre los pronombres es que en inglés,”they”, es una palabra que ha sido elegida por las personas no binarias, para decir que no se identifican ni como mujeres ni como hombres.

Por lo que en español, y de acuerdo al lenguaje inclusivo, sería tomado como “elles”.

