Cinco señales de que tu pareja está engañándote con otra persona

Cual sea la situación por la que atravieses, hay acciones o actitudes que siempre delataran si tu pareja te está siendo infiel y a continuación te las compartimos:

1. Todo el tiempo está en su celular

No importa el lugar en donde estén o con quiénes estén, siempre está mirando su celular, y por más que le demandas atención siempre estará pegado a la pantalla.

2. La pasión se terminó

Te has percatado que además de que ya casi no hay besos, abrazos y caricias, ya son menos los momentos íntimos que pasan, y por más que insisten en que sucedan, simplemente la conexión se acabó.

3. Es usual que te hable de alguien más

De repente, te das cuenta de que sus conversaciones giran en torno a alguien que vio, o cosas que hizo con esa persona, y por más que te dice que es solo una amiga o amigo, sabes o presientes que hay algo más, por la emoción que muestra cuando te cuenta.

4. Ya no es el mismo que era antes

Un día llega y te dice que ya no le gusta la misma música, que ya no frecuentará los lugares que antes le encantaban e incluso que ya no le hablará a las personas que consideraba sus mejores amigos. Lo anterior influye en que cuando tu le propones algo, hace cualquier cosa para que tengan ese día una discusión y el pretexto de no verse.

5. Todo le molesta

Además de enojarse por todo lo que dices o haces, su actitud es de irritabilidad todo el tiempo, además busca cualquier pretexto para ya no pasar el tiempo que pasaba contigo antes.

¿Te cuadra algo de lo anterior? Si te está pasando lo anterior toma en cuenta los puntos anteriores, ya que podrías evitar un dolor que a la larga sea imposible de evitar.