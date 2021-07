"Vergüenza es robar", así es como se defendió Karla Beahed, reportera de Bolivia, luego de que una mujer la criticara por vender sándwiches en su tiempo libre, teniendo una profesión como periodista.

A través de su cuenta de Facebook, Karla Beahead calló las críticas que recibió por su segundo trabajo. En pocas horas, su testimonio ya era viral pues demostró que cuando uno intenta salir adelante, no importa cómo lo hagas siempre y cuando sea de una manera honrada.

Reportera de Bolivia se defiende de las críticas por vender sándwiches los fines de semana /

Todo inició cuando Karla Beahed Villarroel salió a las calles, como de costumbre, a vender empanadas y sándwiches, un fin de semana. Ahí se encontró a una mujer que la identificó por verla en la televisión y comenzó a burlarse de ella a través de redes sociales.

"¿Qué pasó Karla el periodismo no te da plata, tan bajo has llegado? No te da vergüenza? Simplemente me reí y le dije 'No me da vergüenza, sin miedo al éxito', pues sabía que no valía la pena y no tengo por que explicarle más nada", comenzó escribiendo.

"Vergüenza es robar": reportera se defiende de las críticas por vender sándwiches los fines de semana

"Lo que importa son las ganas de salir adelante, vergüenza es robar, vergüenza es ser mediocre por burlarse de las ganas que tiene una persona de salir adelante buscando ingresos de manera honrada con sacrificio, sin hacerle daño a nadie y sin meterse en la vida de nadie. ¡Eso es vergüenza!", continuó escribiendo junto a la foto donde aparece de pie, en la calle, vendiendo sándwiches de pollo.

"Amo mi trabajo, orgullosa de ser periodista. Pero si hay la posibilidad de hacer algo extra honestamente pues lo hago", concluyó.

Crean ilustración de la reportera de Bolivia que vende sándwiches

La publicación obtuvo más de 31 mil reacciones, más de 4 mil comentarios y se compartió más de seis mil veces.

"No hay trabajo pequeño", "Esa es la actitud", "El trabajo significa y no hay que temer al que dirán. La admiro por sus ganas de superación", son algunos de los comentarios que recibió.

Así mismo, una ilustración que muestra su valentía y fuerza se hizo viral en las últimas horas.

Karla es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y lleva varios años como periodista en varios canales de televisión en Santa Cruz, Bolivia. Según declaraciones, Karla estaba ayudando a su mamá y a su hermana a terminar de vender empanadas y sándwiches en un centro de vacunación en su localidad.