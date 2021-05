"Soy más que mi cuerpo": Demi Lovato pide que dejen de hablar sobre su físico y pérdida de peso

TAMBIÉN PUEDES LEER: Demi Lovato se enfrenta a polémica por criticar helados para diabéticos

Basándose en su experiencia personal, la cantante argumentó que, aunque el escuchar cumplidos sobre su pérdida de peso puede sentirse bien, felicitar a alguien por su pérdida de peso puede ser tan dañino como felicitar a alguien por su aumento de peso con respecto a hablar con alguien en recuperación de un trastorno alimentario.

"Moraleja de la historia: Soy más que el caparazón de mi alma que es mi cuerpo y todos los días lucho para recordarme eso, así que te pido que por favor no me recuerdes que eso es todo lo que la gente ve de mí a veces", escribió le cantante.

Foto: Captura historia de Instagram Demi Lovato

Recordemos que hace un par de meses, Lovato mostró su pérdida de peso "accidental" en un vídeo en dónde expresó que decidió relajarse en cuestión de dietas, dejando de lado el contar calorías y los estrictos regímenes alimenticios.

Demi Lovato se ha convertido en un libro abierto al hablar de su vida, y es que desde el estreno de su documental “Dancing With the Devil”, la cantante no se ha cansado de expresar las luchas que ha peleado, hace tan solo unos días fue noticia mundial al declararse abiertamente como una persona de “género no binario”.