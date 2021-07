Estudio demuestra que las mujeres aceptan una cita solo para comer gratis

A todos nos gusta comer, pero más a las mujeres, y no hay duda de esto, ya que no hay ninguna que se resista a decir que no cuando un hombre la invita a desayunar, comer o cenar.

Respecto a lo anterior, resulta que un estudio publicado por el departamento de psicología de la Universidad de Azusa Pacific en California, Estados Unidos, demostró que de 375 mujeres que fueron estudiadas, el 33 por ciento es amante de la comida.

Justo por lo anterior, es que dichas mujeres declararon que en la mayoría de las veces que un hombre las invita a comer, ellas dicen que si, aunque desde el principio sepan que los mandaran a la “friendzone”.

En el estudio académico se argumenta que las chicas que obtuvieron una puntuación alta en los tres análisis de personalidad (psicopatía, maquiavelismo y narcisismo) tenían mayor probabilidad de salir con alguien que no es de su interés solo para comer.

Por lo que, en un primer análisis se les pidió que aceptaran ir a una reunión solo a comer y ahí se reveló que un 23 por ciento solo aceptó para que los alimentos les salieran gratis.

Por otra parte, existe un término llamado 'foodie call' el cual explica porque tantas personas que salen a una cita terminan siendo solo amigos. Resulta que es juego de palabras se refiere a alguien que asiste a una cita y se gana a la otra persona por la comida. Es decir, que aunque no se llegue a consumar una relación amorosa, si se puede crear una de amistad verdadera.

Por otra parte, este estudio también reveló que en algunas ocasiones, las mujeres prefieren más la comida en lugar del sexo. Los números que generó este estudio fueron publicados tras una encuesta realizada por el diario británico Daily Mail, en el cual un 25 por ciento de las mujeres consultadas aseguraron que piensan en comida casi cada media hora y sólo el 10 por ciento indicó que planea tener relaciones sexuales con mayor frecuencia. Asimismo, un 25 por ciento aseguró que siempre se preocupa por el peso para lucir una buena figura, por lo que cuidan más lo que comen mientras que un 60 por ciento confesó que prefieren no comer frente a su pareja. Además, el 13 por ciento dijo que recurre a pedir comida más saludable cuando sale a restaurantes, en lugar de lo que realmente le gustaría comer y un 15 por ciento manifestó que come golosinas o alimentos chatarra en secreto.