Mila Kunis y Ashton Kutcher bañan a sus hijos solo cuando se ven sucios, expertos coinciden

Mila Kunis y Ashton Kutcher fueron cuestionados sobre su manera de enseñar sobre higiene personal a sus hijos, en días recientes. Esto luego de sus polémicas declaraciones donde aseguraron que han decidido bañar a sus hijos únicamente cuando están realmente sucios.

TE RECOMENDAMOS: TikToker muestra cómo llegar de Rusia a Estados Unidos en solo 20 minutos caminando

Fue durante su participación en el podcast de Dax Shepard, "Armchair Expert", que Mila Kunis y Ashton Kutcher llamaron la atención al afirmar que sus hijos Wyatt de seis años y Dimitri de 4, no eran bañados diariamente sino que lo hacían únicamente cuando ya era evidente la suciedad. Esto para mantener los aceites naturales de la piel.

Mila Kunis y Ashton Kutcher solo bañan a sus hijos cuando los ven sucios

"Tenemos que prevenir la pérdida de los aceites naturales de la piel, y eso ocurre si nos restregamos con una barra de jabón todos los días. Para mí, la regla está muy clara: si se puede ver la suciedad en ellos, báñalos. En el caso contrario no tiene mucho sentido", declaró Ashton Kutcher al programa.

QUIZÁ TE INTERESE: Caeli rompe el silencio y se declara víctima de YosStop

Por su parte, Mila Kunis aseguró que ella siempre ha estado acostumbrada a no bañarse diariamente pues cuando era una niña y aún vivía en Ucrania, vivía en una condición tan austera, que en su casa no había agua caliente por lo que se bañaba cuando era estrictamente necesario.

"Cuando era pequeña no teníamos agua caliente que fuera corriente, así que tampoco es que me duchara mucho", agregó a los comentarios de su esposo. Así mismo, confesó que desde que nacieron sus hijos, ha mantenido esa rutina de no bañarlos diariamente.

Mila Kunis y Ashton Kutcher tampoco se bañan tan seguido

Y hablando de hábitos de higiene, Mila Kunis y Ashton Kutcher hablaron también de sus propias rutinas de aseo. Mientras Ashton solo se lava las axilas y la entrepierna diariamente para evitar malos olores, así como solo se lava la cara después de hacer ejercicio, Mila Kunis tampoco se baña tanto pero sí se lava la cara dos veces al día para controlar sus problemas de acné.

LEE TAMBIÉN: Gimnastas debutan con unitardo para dejar de sentirse sexualizadas

¿Qué tanto se debe bañar a un niño?

Aunque las críticas que han recibido Mila Kunis y Ashton Kutcher han sido fuertes por parte de internautas, la realidad es que expertos en dermatología coinciden con que los niños deben bañarse lo menos posible, para mantener los aceites naturales de la piel.

La Asociación de la Academia Estadounidense de Dermatología (según un artículo redactado por Daily Mail) asegura que los niños entre seis y once años de edad solo necesitarían bañarse entre una o dos veces por semana para evitar que los productos de aseo personal provoquen irritaciones o alergias. Sin embargo, insisten en que bañarse más tampoco les hará daño.

Suponemos que todo tiene que ver con la educación que uno le da a sus hijos, cada uno sabrá qué es lo mejor para ellos.