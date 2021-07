Bárbara del Regil muestra apoyo a Caeli luego de acusar a YosStop

En este momento, la situación para Yoseline Hoffman, también conocida como YosStop no es fácil y es que después de su detención muchas otras cosas han salido en su contra, como es el caso de las declaraciones que hace unos días hizo Caeli, una youtuber que confesó a sus millones de seguidores que había sufrido ciberbulliyng por parte de YosStop.

Al respecto, Bárbara del Regil salió en su defensa y le ofreció apoyo incondicional luego de que asegurara que ella también había estado en boca de la youtuber ahora detenida.

La actriz de Rosario Tijeras dijo que también la había pasado muy mal cuando se enteró de las cosas que decía Hoffman sobre ella. "Wow Caeli, mi apoyo para ti, qué te puedo decir. Yo también estuve en su boca (de YosStop) y también la pasé muy mal. No sigamos cuentas que fomenten el odio y el ciberbulliyng”.

Hay que recordar que todo esto empezó luego de que Caeli hace unos días subiera un video en sus redes sociales en donde rompió el silencio sobre YosStop, a quien la acuso de haberle hecho bullying, y además le adjudicó la culpa de que Mica y Valeria G se suicidaran.

Para concluir con su cita de apoyo, del Regil dijo: “No más odio, no más ciberbullying. Si nos unimos y apoyamos podemos crecer y florecer entre nosotras. Todos tenemos errores, pero el que tengas un error tú a mí no me da el derecho de ventanearlo, de juzgarte y de quererte acabar porque yo también cometo errores”.

“Así que mejor que entre nosotros, ayudarnos, apoyarnos y compartir cosas lindas, que las redes se conviertan en algo lindo y no en un linchamiento en donde todos tengamos miedo de hablar porque podemos terminar en la boca de todo el mundo siendo la peor persona”, puntualizó.

