Luisito Comunica habla sobre el duende que parpadeó en su video

Estamos acostumbrados a que los videos del famoso youtuber Luisito Comunica se hagan virales casi de inmediato de que los sube, y aunque en la mayoría de ellos llama la atención el folklor de cada lugar al que visita, las personas y hasta la gastronomía, lo cierto es que ninguna grabación había causado tanto revuelo, mucho menos por ser algo aterrador.

Y es que el influencer publicó en su cuenta de YouTube un vídeo titulado “Los audífonos de $15 que cargan tu teléfono”, y aunque fue algo que impresionó a varios de sus seguidores, hubo quienes detectaron algo extraño en una de las tomas, se trata de la figura de un duende que tiene en su habitación.

Mientras Luisito Comunica hablaba animado sobre este increíble aparato electrónico de bajo precio, la figura del duende parpadeó y varios de sus suscriptores comentaron sobre eso en el video, lo que provocó la impresión de Luisito.

No pasó mucho tiempo para que respondiera a los miles de comentarios que le habían hecho de la criatura que aparecía en su video, así que confirmó a través de su cuenta de Instagram que el objeto si había cerrado los ojos, por lo que aprovechó para pedirle a sus seguidores consejos sobre qué hacer cuando pasa algo como eso.

Incluso subió varias instastories donde comentó “No sé si llevar un exorcista a mi casa a hacer una magia. ¿Saben de qué estoy hablando?”, expresó.

"Yo estaba feliz hablando de unos audífonos y un duende parpadea, no hay más. (…) Es claro que el duende cierra el ojo, esa dramatización de la música, eso se hizo después, no era parte del video original. Pero qué miedo, ya no sé si puedo dormir tranquilo en la noche”, narró.

El video del que habla Luisito Comunica se subió el pasado 18 de agosto, sin embargo, sus seguidores explotaron ante el suceso del duende parpadeando y pidieron al youtuber que hablara al respecto, pues hubo también quienes le dijeron que podría ser algún tipo de magia negra.

¿Tú qué opinas?

