Edge 20 Lite: una extraordinaria oferta en la gama media

Motorola ha vuelto a las pasarelas de la gama alta en celulares desde el lanzamiento de su línea Edge. Este año, nos trae la línea Edge 20; con importantes mejores a su precursora. Sin embargo, uno de sus nuevos equipos se desliza hacia la gama media por su punto de precio: El Motorola Edge 20 Lite. Y aunque esto podría parecer que estamos demeritando al equipo, es todo lo contrario: Cuando lo comparamos con esta gama, ofrece una muy interesante propuesta de valor.

Especificaciones

Pantalla 6.7”, 1080 x 2400, 385 ppi a 90Hz

Procesador Mediatek Dimensity 720

6GB de RAM

128GB de almacenamiento

Cámaras traseras 108 MP + 8 MP gran angular/Macro + 2 MP sensor de profundidad

Cámara frontal 32MP

Lector de huellas digitales lateral

Batería de 5,000mAh carga rápida 20W

Conectividad 5G

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Android 11

Ready For

Diseño

El look de la línea Edge ha presentado un cambio radical contra su visión original. Ya no tenemos pantallas curvas ni funcionalidad agregada a dichos bordes. En este sentido, los Edge 20 son más estándar que sus antecesores. Pero eso no es necesariamente malo: aprovechan plenamente el espacio de sus pantallas y rematan con posteriores de acabados sobrios pero llamativos. Definitivamente el Motorola Edge 20 Lite tiene el porte premium que su nombre lleva. Eso sí: el módulo de cámara es demasiado voluminoso. Tanto que el equipo no descansa plano cuando lo acuestas sobre su dorso. Eso puede alejar a más de uno pero, afortunadamente, su desempeño de cámara hace que valga la pena ese tosco aspecto.