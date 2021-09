Por estas fotografías, Billie Eilish perdió 100,000 seguidores

Este año, Billie Eilish se atrevió a mostrar su lado más femenino, y aunque luce hermosa y en muchas de sus fotografías sensual, lo cierto es que sus seguidores podrían estar extrañando su faceta anterior, en donde se le veía con un look rebelde y original.

Hacemos referencia a lo anterior, ya que conforme han pasado los meses, la cantante ha perdido por las diversas fotografías que ha compartido, en donde se le ve con ropa muy ajustada y mostrando totalmente la forma de su cuerpo, cerca de 100.000 mil seguidores.

Hay que recordar que en sus inicios Billie comenzó a ser un referente para las nuevas generaciones luego de los discursos que daba ante la sociedad y la estética que llevaba, pues acostumbraba a vestir tallas XXL para ocultar sus formas femeninas y evitar ser sexualizada.

Pero, todo cambió cuando ella decidió mostrar ante el público los cambios que estaba experimentando en su cuerpo y persona, ya que dejó de lado la ropa holgada y comenzó a ajustar sus prendas.

Debido a que este cambio de estrategia fue inesperado, la cantante fue “tachada” de falsa y de no ser coherente, y dichas declaraciones no pasaron desapercibidas por la artista, pues de inmediato dijo lo que pensaba en una entrevista que le hicieron en la revista Cosmopolitan.

"Perdí 100.000 seguidores, sólo por las tetas. A la gente le asustan las tetas grandes", ha dicho haciendo referencia a una fotografía que subió a su Instagram el pasado mes de julio donde aparecía con un corsé de la marca Miaou del cual sobresalían los encajes del sujetador que llevaba debajo.

"La gente se aferra a estos recuerdos [de cuando llevaba la ropa oversize] y tiene apego. Pero es muy deshumanizador", confesó. Al mismo tiempo recordó que hubo usuarios de la red que le dijeron que "la industria realmente la habían cambiado".

Ante la ola de comentarios poco positivos, la intérprete de ‘Happier than ever’, reaccionó sorprendida ante sus fans, ya que no podía comprender como es que no se estaban dado cuenta de que a su edad es normal explorarse a uno mismo, no solo para encontrar gustos e identidad, también para sentirse cómodo en la propia piel.

A pesar de haber dicho lo que pensaba, la artista también perdió una cantidad fuerte de seguidores luego de que subiera unas stories en donde se veían los dibujos de los pechos de una mujer.

¿Tú qué opinas?

