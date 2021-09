Shakira es amante de los animales y la naturaleza pero ni siquiera eso pudo impedir el ataque que recibió por parte de unos jabalíes. Ella misma compartió el momento.

Shakira comparte cómo fue atacada por dos jabalíes /

Shakira vivió la experiencia más salvaje de su vida. A través de sus historias de Instagram compartió un video donde muestra cómo quedó su bolso luego de ser atacada por unos jabalíes y de que estos mismos se llevaran sus pertenencias y las rompieran.

Entre asustada y divertida por lo ocurrido, Shakira mostraba el resultado del ataque de los jabalíes. Como ella lo relata, se encontraba dando un paseo en el parque cuando un par de jabalíes se acercaron a ella y la atacaron para robar sus pertenencias.

Shakira mostró su bolsa llena de tierra, rota de algunas partes. Luego de que los animales salvajes la atacaran, ella fue tras su bolso donde guardaba su celular.

"Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo y se iban llevando mi bolso por el bosque con mi teléfono. Y al final me han dejado el bolso porque me los he enfrentado", dijo Shakira orgullosa de haber recuperado sus pertenencias y pelear con un grupo de jabalíes.

Afortunadamente Shakira no sufrió alguna herida y por lo que entendemos, los jabalíes tampoco. Por supuesto, no lograron continuar con el atraco a la cantante colombiana. Eso sí, el video ha sido una sensación viral y ya se ha reproducido en distintas redes sociales.