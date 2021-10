Conoce la maldición de James Bond que recayó en todos los actores que lo interpretaron

Aunque no lo creas, las maldiciones en el cine existen, prueba de ello es que con el paso de los años cada vez son más los que aseguran que determinadas películas tienen algo misterioso capaz de afectar a los actores, directores e incluso a aquellas cintas que tienen la promesa de hacer varias entregas.

Un claro ejemplo de lo que te comentamos es lo que sucede con la película de James Bond, pues como te podrás imaginar tiene su propia maldición, y no es una maldición cualquiera, pues esta consiste en que una vez llegado el momento de despedirse, cada actor que ha interpretado al agente cierra su ciclo con la peor película.

También puedes leer: “Sería un verdadero progreso”: Actor de "No Time to Die" desea que un actor LGBTQ interprete a James Bond



Y es que como sabrás hay de interpretaciones a interpretaciones, por ejemplo la de Connery como Bond en Diamonds Are Forever, la cual que llegó después de que el actor estableciera el look, el estilo y la personalidad del espía en el cine.

Y aunque las películas de Connery son muy buenas, lo cierto es que la última no estuvo a la altura, de hecho, se dice que para ese punto, el actor ya estaba cansado de interpretar al personaje y se quejaba mucho de que de la paga que no era adecuada.

Aunado a lo anterior se dice que la película tiene la peor interpretación de Connery, además de que se sintió repetitiva (al compararla con On Her Majesty's Secret Service) y no presentó algo nuevo o un desafío interesante para cerrar el capítulo del actor que logró convencer a Ian Fleming de darle una oportunidad.

Quizá te interesa: Conoce a las actrices que están en contra de que James Bond sea mujer

Por otro lado tenemos a Roger Moore, un actor que también ha interpretado a Bond en más películas y cerró su saga con A View to a Kill en 1985. Lo que se dice de él es que ya había pasado demasiado tiempo interpretando al personaje, de hecho tenía 60 años cuando tuvo su última aparición, muchos criticaron que en la última película parecía que se quería repetir lo que fue Goldfinger.

Parece que esta maldición también afectó a Timothy Dalton, quien ha sido uno de los actores que al interpretar a Bond ganó popularidad con el tiempo, aunque cerró con una mala nota con License≤ to Kill, que se dice que fue un intento por imitar el éxito de Miami Vice, Arma Mortal y Scarface, en lugar de darle a Bond su propia fórmula para entrar al futuro.

Y finalmente tenemos a Daniel Craig, y es justo con él con quien se espera se pueda romper la maldición, ya que es el más reciente actor en interpretar a Bond.

Te recomendamos: Daniel Craig se despide de James Bond con emotivo mensaje

Se dice que la maldición de Bond comenzó a afectar a la película desde el principio, con cambios de director, accidentes y la pandemia, que provocó el retraso del estreno de la película.

La buena noticia es que No Time to Die tiene todos los elementos correctos y, por lo que se ha visto hasta ahora, es una gran forma de cerrar un capítulo más (con elementos que hablan sobre el crecimiento emocional de Bond, y una buena dosis de acción y referencias a las películas clásicas), y de dejar el camino libre y preparado para el futuro del personaje.

También puedes leer: Henry Cavill confiesa que fue rechazado como ‘James Bond’ por su físico