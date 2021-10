Realme GT Master Edition, un fuerte candidato a smarphone del año

La fotografía principal toma fotos nítidas y ofrece un zoom virtual de hasta 20x, y la opción de tomar foto con el gran angular a 0.6x. También puedes tomar fotos aprovechando al máximo el lente de 64MP, aunque aquí, como ya es costumbre, no se cuenta con tantas opciones, más que utilizar el flash o mejorar la escena con la Inteligencia Artificial.

Como buena app de fotografía, la cámara del realme GT MAster Edition cuenta con otras opciones especiales. Desde el modo ultra macro, panorámico o las opciones de modo estrellado para fotografías nocturnas o el modo calle enfocado en fotografía urbana. Para el video, encontramos los ya clásicos modos de cámara lenta y foto por intervalos, hasta el sorprendente modo película que te permite grabar video con muchas más opciones y controles.

Sonido

Si hay algo en lo que podríamos ponernos quisquillosos, es el audio del equipo. De forma normal, el audio es fuerte y claro, bien nivelado y aceptable dentro de la gama. La entrada del jack de 3.5 mm permite la conexión de audífonos alámbricos, algo que sigue siendo muy bien apreciado en ciertas situaciones. Sin embargo, ante todos los demás beneficios que hemos tenido, se siente como una de las partes a la que menos atención se le ha dado. Por lo menos emular bien el audio estéreo hubiera complementado bien la parte de gaming o de centro multimedia con las bocinas externas. Aunque es importante resaltar que tiene capacidad de reproducir pistas de alta resolución.

Batería

Algo que me preocupaba de este modelo era su batería. Cuando consideras que la capacidad de los gama media-alta ya está llegando a los 5,000mAh, los 4,300mAh del realme GT Master Edition suenan a que tal vez no te va a rendir. Y aunque con un uso constante en redes sociales, juegos, y navegación la batería te dura sin problemas un día, su carga rápida de 65W fue la que me quitó cualquier preocupación.

Siempre escéptico ante las pruebas con las que te presentan los smartphones, realicé la propia para percatarme que no estaban tan alejados. Con 33 minutos de carga, el smartphone pasó de 0 a 100% en su batería, un minuto más de lo que la propia marca promete. Puedes meterte a bañar y vestirte y tu smartphone estará si no listo, casi listo (y dependiendo de cuánto tardas en arreglarte por las mañanas). En pocas palabras, la autonomía no es un problema.

Precio

Si después de leer toda esta reseña estás considerando que el precio será un golpe duro para tu bolsillo, esto es algo que te sorprenderá. El precio oficial del Realme GT Master Edition es muy competitivo. Considerando que es un smartphone con 8GB de RAM y 256 de almacenamiento, más toda la tecnología que ofrece, la relación calidad/precio es impresionante.

Conclusión

Ante el mar de lo competido que es la gama media en nuestro país, es sorprendente todo lo que ofrece el Realme GT Master Edition por su precio. Es un smartphone que te hace vivir una experiencia cercana a lo que es tener un gama alta por una fracción de su precio. Su enorme pantalla AMOLED, carga rápida y memoria son los detalles que más sobresalen y que te hacen pensar en que no tendrás que cambiar de smartphone en mucho tiempo. La falta del efecto estéreo en las bocinas externas es un área donde falla, pero que se soluciona fácilmente con unos audífonos.

Calificación: 9.5

Por Gabriel Huerta