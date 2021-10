Javier "Chicharito" Hernández ha estado involucrado en tantos chismes que desde hace mucho tiempo decidió dejar de hablar sobre su vida personal. Sin embargo, el proceso de separación que está viviendo con Sarah Kohan ha sido tan difícil que en esta ocasión habló del tema y aclaró muchos de los rumores.

Chicharito revela al verdadero culpable del fin de su matrimonio con Sarah Kohan /

TE RECOMENDAMOS: Carlos Ballarta critica fuertemente a Chespirito: "Lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana"

Se sabe que desde hace varios meses Sarah Kohan le pidió el divorcio al Chicharito así como presentó una demanda de manutención de 100 mil dólares al mes para sus hijos.

Aunque Chicharito había intentado mantener los rumores fuera de su vida e incluso cuando él aseguraba que su relación con Sarah Kohan iba bien, la modelo australiana demostraba lo contrario. ¿La razón? Posiblemente porque Chicharito fue el responsable de que terminara su matrimonio.

QUIZÁ TE INTERESE: Galilea Montijo aclara su situación con caso Inés Gómez Mont ¿Se va de México?

En una entrevista para el sitio deportivo "The Ringer", Javier "El Chicharito" Hernández se sinceró sobre el difícil momento que vivió tras la muerte de su abuelo en 2020, su mal desempeño en el futbol ese mismo año y su separación con Sarah Kohan.

"No era el mejor compañero que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser ", reveló Chicharito y confesó que no lo notó por mucho tiempo, lo único que hacía para olvidarse de sus problemas era jugar videojuegos.