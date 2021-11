La actriz Karla Tenorio lanza poderoso mensaje sobre la maternidad no deseada

Para muchas mujeres una de las mejores cosas que les pueden pasar en la vida es el nacimiento de su primer bebé, sin embargo, así como la alegría llega para algunas, para otras no tiene el mismo significado, pues prefieren vivir su vida sin haber experimentado lo que se siente ser madre.

Hacemos referencia a lo anterior, ya que el día hoy te compartiremos la historia y la percepción sobre la maternidad que tiene una actriz llamada Karla Tenório, quien asegura que después de reflexionarlo y sincerarse consigo misma, llegó a la conclusión de que se “arrepentía de ser madre”.

También puedes leer: Hace 25 años rescató a bebé abandonada, le agradece comprándole una casa



Es importante hablar de este tema, ya que en la actualidad la maternidad deseada se volvió un rubro importante en la sociedad, pero nadie había hablado de aquellas mujeres que se arrepienten de ser madres, hasta que la actriz Karla Tenório se armó de valor para ser la primera en comentarlo de manera pública.

Cabe señalar que una vez que dio a conocer su opinión, muchas se desconcertaron e incluso la criticaron y señalaron de mala madre, pero también hubo muchas otras que se sintieron identificadas con ella.

“Mi nacimiento fue en casa, con una partera. Cuando nació mi hija, recibí un golpe porque me había estado preparando durante dos años y nada de lo que había leído reflejaba lo que estaba viviendo. Odié ser madre desde el momento en que a mi hija le salió la cabeza durante el parto. En ese momento, me preguntaba si podría regresar, pero no pude".

Quizá te interese: Mujer se embaraza sola gracias a tutoriales por internet



"Tuve una complicación en el parto, porque tenía la mano en la cabeza y fue un proceso delicado sacar el resto de su cuerpo. Fue entonces cuando lo lamenté. La maternidad implica todo un cuidado con la higiene, la formación de un ciudadano, un estudio de psicología para entender cada fase del desarrollo, además del dinero para pagar todos los gastos de un niño. Es una bola extremadamente asfixiante estructurada por la sociedad. La maternidad es una empresa de alto riesgo, sin reconocimiento y sin retorno”, expresó la mujer con una brutal sinceridad.

Además de lo anterior, Tenório aseguro que con el paso del tiempo el deseo de ser una madre perfecta y la presión la llevaron a experimentar psicosis posparto, el cual puso en riesgo su vida.

A pesar de lo crudo que se puede leer su forma de pensar, lo cierto es que la actriz en todo momento aclararó que dicho arrepentimiento no hace que no ame a su hija, al contrario, su cariño es sumamente grande; más bien llegó por no encontrar la plenitud y amor incondicional que se supone se debe sentir.

Te recomendamos: Con esta fotografía, Gal Gadot presenta a la nueva integrante de la familia, su tercera hija Daniella

Sin duda y por lo que relata, para ella fue muy difícil aceptar sus sentimientos, de hecho, se vio en la necesidad de hablar sobre el tema con feministas y expertos, y fue gracias a eso que se dio cuenta de que no era la única persona en sentirse infeliz porque no le gustaba la maternidad, lo cual la impulsó a crear la cuenta de Instagram Madre Arrepentida donde comparte historias similares a su caso.

“Este movimiento tiene como objetivo combatir la construcción social, basada en la ética cristiana, de que la mujer tiene un amor incondicional por su hijo, que es imagen y semejanza de la Virgen María; esta idea de que cuando nos convertimos en madre perdemos la sexualidad, nos enfocamos de lleno en el niño, en las tareas del hogar y el cuidado”.

Para sopesar el peso de sus palabras al dar a conocer lo que sintió al convertirse en madre, Karla insistió en que ella es “dueña” del cuidado físico de su hija, o al menos hasta que pueda arreglárselas sola, de acuerdo con lo que dicta la sociedad.

“La madre es la responsable de esa alma hasta el final de su vida, un arquetipo de santa, que nos bendice dondequiera que estemos. Y no quiero asumir este papel, solo quiero ser feliz”.

También puedes leer: Amber Heard, ex de Johnny Depp, se convierte en mamá



Con casi 20 mil seguidores en Instagram, postea información para las mujeres que aún no tienen hijos y están pensando en hacerlo para que entiendan la complejidad de la maternidad y que debe dejarse de romantizarse, puesto que es capaz de perjudicar la salud mental.

Finalmente, la mujer remato con este mensaje: “No sólo quiero decir que soy una madre arrepentida, quiero ofrecer mi dolor para hablar de algo profundo, que afecta a muchas personas. En nuestra sociedad, somos hijos y nietos de muchas madres arrepentidas. Y las mujeres deben ser bienvenidas en su desahogo”.

¿Tú qué opinas?