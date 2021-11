"No pasa nada si lloras": Canelo da conmovedora lección de vida a su hijo

Saúl "Canelo" Álvarez ha demostrado que para él su vida profesional no es más importante que su propia familia. Para él, los valores son los más importantes y así lo demostró recientemente al darle una lección de vida a su hijo Saúl Adiel.

Canelo le da una conmovedora lección de vida a su hijo Saúl Adiel /

Fue en la serie del canal de Youtube ShowTime Sports llamado All Access, donde pudimos ver la buena relación del Canelo con su hijo Saúl y cómo le enseñó que no tiene que pretender ser fuerte todo el tiempo.

En el video, Canelo está entrenando a su hijo, apoyándolo en su sueño de ser boxeador como su padre. Sin embargo, en un momento, el niño se cae y quiere demostrarle a su papá lo valiente que fue al no llorar.

"Papá, me caí y no lloré", dijo el pequeño Saúl. Uno de los entrenadores lo felicitó pues a su parecer "los boxeadores no lloran". Aparentemente a Canelo no le gustó mucho esa expresión pues se tomó un tiempo para aclararlo.

Canelo acercó a su hijo y le dijo "Te voy a explicar algo. Hay veces que no pasa nada, si te duele algo, no pasa nada si lloras. Muchas veces tienes que sacarlo llorando, no pasa nada que llores. No importa", decía tomándole los brazos.

"Si algún día te duele algo, te caes o lo que sea, no importa que llores ¿ok? no pasa nada", concluyó.

Saúl Adiel quiere ser boxeador como su papá

En el mismo video, el Canelo reveló que su hijo, de apenas tres años de edad, también quiere ser boxeador y aunque a él le preocupa mucho esa decisión, intenta no preocuparse por eso pues sabe que el niño es demasiado pequeño para tomar una decisión así de grande.

"Pues dice que quiere ser boxeador, todos los días me está viendo en YouTube, viendo como peleo. Me gustaría que le gustara otra cosa, pero si al final le gusta el boxeo qué podemos hacer. Ya veremos, está chico, ya veremos".

El fragmento donde se puede ver a Canelo con su hijo, puedes verlo en el siguiente video a partir del minuto 4:07.