Yalitza Aparicio rompe los límites y posa como modelo para revista de hombres

En el último año, una de las actrices que más nos ha sorprendido es Yalitza Aparicio, pues no obstante con el trabajo que hizo como actriz en la película de Alfonso Cuarón, ‘Roma’, se ha destacado en el mundo de modelaje y hasta en labores altruistas.

Con lo anterior, no cabe duda que en cualquier momento esta mujer nos pude sorprender a todos, pues no conoce de límites y es capaz de atreverse a todo con tal de alcanzar sus propósitos, tan es así, que recientemente se dio a conocer que Yalitza había posado para una revista masculina la cual lleva por nombre BadHombre Skin.

El anuncio de que había trabajado en unas fotografías para dicha revista lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, y ahí aseguró que había disfrutado mucho cada momento y en general de todo el proceso.

“Quiero compartirles este momento maravilloso antes de que pase más tiempo. Siempre disfrutando de cada momento. Mil gracias, chicos”, escribió.

De hecho, fueron siete fotografías que la actriz compartió en sus redes y por supuesto que todas ellas formaron parte de la edición de la revista.

En las imágenes, se le puede ver cubierta de pies a cabeza en un look completo de piedras brillantes, y para la portada de dicha edición, la oaxaqueña lució un diseño original de Gabrielle Venguer, el cual constó de una colección Chandelier hecha de cristales brillantes.

Respecto al cabello utilizó un look de “pelo mojado” y un maquillaje metálico de color azul.

Cabe señalar que además de las fotografías, Yalitza compartió a la revista y a sus lectores, el mensaje de que se debe incluir a las personas de orígenes indígenas en el mundo de la moda.

“Algunas veces he leído comentarios en los que me dicen que por ser indígena no debería de portar ropa de marcas de lujo, o porque eres indígena no puedes estar con una marca de lujo tan importante como Cartier”.

Finalmente, recordamos que esta no es la primera vez que Yalitza aparece en una edición de la popular revista Bad Hombre, pues a finales del 2019 apareció en la portada con un traje sastre blanco y cabello lacio.

