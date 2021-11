Actor de "Piratas del Caribe" pide que Johnny Depp regrese a la saga

Encerrado en una batalla legal con su ex mujer, Johnny Depp se ha visto obligado a renunciar a distintos papeles icónicos que han sido pieza clave dentro de su carrera, y uno de ellos es el famoso “Capitán Jack Sparrow”.

Y aunque Disney tiene claro que no quiere contar con el actor como el famoso capitán, si quiere sí quiere hacer una nueva entrega, y algunos de los actores del film han defendido a Depp y piensan que la saga no puede existir sin él.

Fue durante una reciente entrevista que uno de sus co-protagonistas de Piratas del Caribe, Kevin McNally habló sobre el lugar que tiene Johnny en la franquicia, saliendo en defensa del actor en medio de la controversia.

“Nunca he visto un indicio de un lado oscuro en Johnny Depp. Veo un gran humanitario y un hermoso ser humano. No veo ningún impedimento para que vuelva y haga de Jack Sparrow. Creo que había un sentimiento generalizado de que sin Jack no hay franquicia de Piratas. Y probablemente hay mucha verdad en eso”, confesó el actor.