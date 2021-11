Ahora que es libre, Britney Spears asegura que sus padres ‘deberían estar en la cárcel'

Una de las cosas más difíciles de superar para cualquier ser humano es el pasado, y es que no es tan fácil olvidar las vivencias que se tuvieron, mucho menos si éstas fueron dolorosas y causadas por los padres.

Hacemos referencia a lo anterior, ya que Britney Spears una vez más se puso en la mira, esta vez al declarar que sus “padres deberían de estar en la cárcel por todo el daño que le hicieron durante 13 años”.

La princesa del pop hizo dicha declaración en su cuenta de Instagram y lo que llamó la atención fue el énfasis que hizo en denunciar varias de las conductas que tuvieron sus padres con ella, las cuales calificó de abusivas, además dijo que ellos hicieron un mal manejo de sus finanzas, sobre todo por parte de su padre y de su equipo legal.

A rasgos generales, Britney decidió utilizar su voz para denunciar a toda su familia, quienes según ella, se aprovecharon de su situación para beneficiarse de forma personal.

“Honestamente, cada día que me despierto todavía me sorprende cómo mi familia y la tutela pudieron hacer lo que me hicieron… ¡fue desmoralizador y degradante!", comentó Britney. "Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que todos deberían estar en la cárcel… sí, ¡incluida mi madre que (tanto) va a la iglesia!", agregó de forma contundente.

La cantante, que el próximo 2 de diciembre cumplirá 40 años, dijo estar dispuesta a contar su historia en una entrevista con Oprah Winfrey, ya que no pretende callar más, por lo que lanzó una fuerte advertencia a su familia. "¡Espero que puedan mirar hacia arriba esta noche y sepan exactamente a qué me refiero!”, escribió la cantante, quien finalmente expresó: “No lo he olvidado”.

Además de lo anterior, Britney también habló acerca de cómo se siente al haber recuperado su libertad: ”Bueno, veamos que he estado bajo tutela durante 13 años. Es mucho tiempo estar en una situación en la que no quieres estar. Solo estoy agradecida por cada día y por poder tener las llaves de mi auto. Poder ser independiente y sentirme mujer. Poseer una tarjeta de cajero automático. Viendo efectivo por primera vez. Poder comprar velas. Son las pequeñas cosas para nosotras, las mujeres, pero hacen una gran diferencia", expresó ilusionada, asegurando que de ahora en adelante dedicará parte de su tiempo a apoyar a personas que sufren de alguna enfermedad o trastorno mental.

