Ella olvida llevar dinero a su primera cita, él solo compra comida para él

La primera cita es la más importante para saber si te interesaría realmente conocer a esa persona o no. Por eso, muchos intentan quedar bien para seguir intentándolo. Muchos a excepción de este joven que se hizo viral en TikTok por no invitarle nada a su cita.

No llevó dinero a su primera cita y el hombre solo pidió comida para él /

Heydi (Heydiberber), una usuaria de TikTok, compartió un video que muestra cómo su cita no quiso invitarle nada y prefirió comer solo, porque ella había olvidado su dinero en casa y no tenía con qué pagar la cuenta.

"En nuestra primera cita no tenía dinero así que solo se compró comida para él. ¿Debería salir con él de nuevo? Me dijo págame o no me hagas caso", dice el video donde se puede ver al joven que terminó de comer unas ricas alitas mientras la mujer no tenía ni siquiera un vaso de agua frente a ella.

Los comentarios fueron variados. Mientras unos la criticaron a ella por no llevar dinero a la primera cita, otros se quejaron de la falta de caballerosidad de su cita al ver que ella no llevaba nada de dinero.

"Que cada cuál se pague lo suyo. Es una primera cita", "El hecho de que estés dudando en una segunda cita es una red flag", "Él es el indicado. Es un rey. ¿Por qué va a tratar a una extraña como una reina en la primera cita?", "Honestamente él no debería tener otra cita contigo", "¿Quién va a una cita sin dinero?" , son algunos de los comentarios.

Según declaraciones de Heidy, ella fue quien lo invitó a salir, por lo que los demás habrían esperado que ella pagara su cuenta.

A pesar de todo, decidió darle una segunda oportunidad. Sin embargo, el comportamiento del susodicho tampoco le agradó cuando comenzó a hacer frío, ella no llevaba suéter y él no quiso prestarle su chamarra.

¿En realidad quién es el del problema? Es lo que se preguntan algunos luego de este video viral.