Moto G60S, un verdadero campeón de desempeño y batería

El Moto G60S es el nuevo modelo de Motorola que ha heredado de la antigua línea Power sus características. A pesar de que su diseño no se distingue mucho de sus otros hermanos en la línea Moto G, el desempeño de este equipo es simplemente sólido. Con una gran pantalla, un procesador eficiente y una gigantesca batería, tienes un celular que es básicamente un caballo de batalla.

Especificaciones

Pantalla 6.78” a 120Hz

Procesador Mediatek Helio G95

6GB de RAM

128GB de almacenamiento

Cámaras traseras 64 MP + 8 MP gran angular + 5MP Macro + 2MP Sensor de profundidad

Cámara frontal 16 MP

Lector de huellas digitales en la parte posterior

Batería de 5,000mAh

Cargador Turbo Power 50W

Android 11

Diseño

Éste no es uno de los apartados más fuertes de este celular. Básicamente se has visto algún otro de la línea Moto G, ya has visto este equipo. Puede ser que parezca un poco ancho, pero está justificado gracias al gran tamaño de su batería. Sus tonos son sobrios y sus curvas suaves, pero de ninguna forma destaca ante sus otros hermanos.