Moto G50 5G: un dispositivo de gama media que se pierde en un mar de opciones disponibles.

Éste es uno de los puntos más flacos de este equipo, ya que la cámara no sobresale de ningún modo. Su lente de 48 megapíxeles toma fotos adecuadas incluso en condiciones de poca luz, aunque se sienten un poco apagadas en sus tonos y a veces le cuesta trabajo enfocar u obtener buenos detalles. El lente macro es malo. Al parecer es una herencia del pésimo lente que Motorola ha venido usando desde el Motorola One Macro. En pocas palabras su desempeño fotográfico es regular.

Conclusión

Realmente hay poco que hablar sobre este dispositivo, que no presenta ninguna característica que lo haga destacar dentro de la gama media. Al parecer su único punto fuerte sería la conexión 5G que aún no se encuentra disponible en nuestro país, y para cuándo lo esté, intuimos que habrá mejores opciones dentro del segmento. Teniendo mejores opciones como el Moto G60S o un mejor costo en el Moto G30, no hay mucho que pueda ayudar a este smartphone. Sí lo recibes como un equipo gratuito dentro de tu plan telefónico no es una mala opción, pero definitivamente hay un mejor catálogo ahí afuera. En resumen el Moto G50 5G es demasiado promedio en todos los sentidos.

Calificación: 7

Por Rolando Vera