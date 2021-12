Tab P11 Pro: una sólida entrada al mercado de tabletas con pequeños detalles a mejorar

Cómo lo mencionamos previamente este dispositivo es útil para realizar labores de oficina cuando te encuentras fuera de ella o en tu casa. La incorporación de la funda con stand y el teclado la convierten en una pequeña laptop ligera y cómoda de cargar. Aunque su launcher de Android es casi puro, sí incorpora algunas mejoras para el área de productividad. Por ejemplo, te deja utilizar las aplicaciones como si fueran un escritorio de Windows y cada una de ellas una ventana. Esto permite realizar trabajos multitarea de forma cómoda y bien distribuida. Desgraciadamente algunas aplicaciones no aprovechan estas opciones y no se despliegan más que en modo vertical (Instagram, por ejemplo). Pero todas las aplicaciones que utilizamos de productividad lo hicieron sin mayores contratiempos lo que nos permitió trabajar cómodamente.

La cámara trasera y delantera no son precisamente espectaculares, pero cumplen con las funciones básicas para videollamadas y fotografía ligera.

El teclado incorpora en la parte inferior un trackpad. Al principio nos pareció responsivo a los gestos y movimiento, pero sentíamos que a la hora de dar clic no era tan eficiente como creíamos. Después de usarlo varias horas entendimos qué no recibe el clic presionando por completo (como si fuera un botón), sino que simplemente necesita pequeños toques sobre él. Aunque nosotros logramos inferir esto con su uso, puede ser que el usuario promedio se sienta algo frustrado al tratar de usarlo como un botón.

La batería tiene una duración aceptable y nos permitió trabajar cómodamente entre 6 y 7 horas con uso intensivo de aplicaciones y sonido (Spotify). Cuando fue el momento de cargarla, su adaptador de corriente incluye un largo cable que nos permite mantener la conectada sin tener que hacer malabares debajo de la mesa.

Quizá el punto más flaco de todos estos accesorios fue su stylus. Aunque es lo suficientemente responsivo para tomar notas de hacer apuntes sobre documentos, está muy lejos de ser una herramienta para personas que se dedican a cosas como el diseño o el arte. Presenta una latencia al momento de dibujar y no se siente tan responsiva cómo los stylus de otras opciones.

En el apartado de entretenimiento fue bastante efectiva, ya que pudimos ver series y películas en gran formato y con claridad. Incluso probamos servicios de streaming de juegos como Xbox Game Pass, Parsec y Steam. Mismos que no tuvieron latencias y nos permitió avanzar en la campaña de Halo Infinite jugando a través de la nube.

Conclusión

Aunque no es una tableta perfecta, contiene suficientes ventajas y beneficios qué es difícil no recomendarla a quién busca un sustituto de laptop. Por supuesto que existirán aplicaciones que no corran activamente en Android pero si la mayoría de tu trabajo puede hacerse en Office, Google Docs o cualquier aplicación móvil, la Lenovo Tab P11 Pro cumple con creces en todos los aspectos y se convierte en una buena inversión para el trabajo (y, porque no, entretenimiento también). Puede que haya que invertir un poco más en la funda y teclado (aunque hemos visto repetidamente promociones donde la incluyen al comprar la tableta), pero cada centavo que gastes en dicho accesorio, vale para que tu experiencia sea más productiva y cómoda. En general, es la opción perfecta para quién no quiere cargar una laptop y quiere la versatilidad de un dispositivo móvil.

Calificación: 9

Por Rolando Vera