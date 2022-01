Desde hace 10 años, buzo y tiburón son amigos y así fue como nació el lazo entre ellos

Gracias a historias de la vida real, hoy sabemos que la amistad entre animales y personas es posible, una prueba de ello es al momento en que una familia adopta a un perro como un miembro más, u otras historias espeluznantes como por ejemplo, cuando un hombre se convierte en amigo de un tiburón.

La historia que te contaremos a continuación trata justamente sobre lo anterior, pues Rock Anderson en sus redes sociales dio a conocer el lazo de amistad que lleva con su extraño amigo.

Cabe destacar que Anderson es un buzo con más de 20 años de experiencia y se dedica a dar clases de buceo en la costa de Nobbys Beach en Nueva Gales del Sur en Australia, y se ha encargado a través de los años de publicar videos de su amistad con un tiburón blanco al que nombró Ruby.

“Empecé a jugar con ella hace unos diez años cuando era solo una cachorra de unos 15 centímetros de largo. Me acerqué con cuidado para no asustarla, acto seguido comencé a acariciarla suavemente. Con cada inmersión, se fue acostumbrando a mí al punto de que me dejaba acunarla en mi mano mientras le hablaba con dulzura a través del regulador”, dijo el buzo.

Además de lo anterior, el buzo aseguró que cada vez que se sumergía al mar y Ruby lo veía, ella se acercaba a él para que la acariciara, por lo que con el paso de los años entre ellos se ha forjado una amistad que es casi imposible.

“Nadaba hacía mí, jugaba entre mis piernas y esperaba el momento en que extendía los brazos para recibir un abrazo. La mayoría de los buzos que ven esta interacción por primera vez no pueden creerlo. No le doy de comer a ella ni a ninguno de los otros tiburones con los que juego. Los trato con respeto y amor, al igual que haría con un perro”.

Por otra parte, es importante mencionar que Ruby es una hembra de casi un metro sesenta de largo que pertenece a los tiburones de Port Jakson. Esta especie se caracteriza por ser nocturna y esconderse en cuevas y barrancos durante el día. Son ovíparos y las hembras pueden poner cerca de 10 a 16 huevos.

