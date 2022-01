Andrew Garfield fue rechazado de “Las Crónicas de Narnia” y la razón sorprendió a todos

Desde su aparición en Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield está bajo los reflectores, ganándose el corazón del público y convirtiéndose en uno de los actores más queridos, por lo que nunca hubiéramos imaginado que alguien lo hubiera rechazado para una película.

En unas recientes declaraciones durante una entrevista para “Entertainment Tonight”, el actor recordó un tropiezo cuando apenas iniciaba su carrera, en dónde buscaba desesperadamente formar parte de la franquicia de Narnia, en dónde desafortunadamente, nunca obtuvo el papel que buscaba.

TE RECOMENDAMOS: Andrew Garfield podría regresar para completar su trilogía como Spider-Man

Imagen / Jamie McCarthy/Getty Images

“Recuerdo que estaba muy desesperado. Hice una audición para el príncipe Caspian en Las Crónicas de Narnia y pensé: ‘Esto podría ser, esto podría ser’. Y ese apuesto y brillante actor Ben Barnes terminó obteniendo el papel”, confesó Garfield.

Andrew también contó que Barnes y él fueron los finalistas en el casting para ver quien se quedaría con el papel de Caspian, sin embargo ya sabemos como terminó la historia: “Creo que era entre él y yo. Y recuerdo que estaba obsesionado: ‘¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo?’”, comentó el protagonista de The Amazing Spider-Man.