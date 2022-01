Uncharted: Legacy of Thieves Collection, dos aventuras remasterizadas

A diferencia de la versión anterior esta entrega nos da la posibilidad de jugar con sonido 3D con audífonos compatibles y en sistemas de audio envolvente, este efecto se nota un tanto más marcado en cuanto a la codificación de los canales.

Tiempos de carga

Estos han desparecido prácticamente por completo por lo que la experiencia se hace mucho más fluida y dinámica.

Ahora nos queda responder si ¿Uncharted: Legacy of Thieves Collection vale la pena si ya terminé Uncharted 4: A Thief’s End y Uncharted: The Lost Legacy?

Amén que desees ver estos sutiles cambios y que, no obstante cuentes con un televisor capaz de sacarle todo el jugo a la consola, la respuesta es afirmativa. Si no cuentas con un monitor o Smart TV con estas capacidades honestamente no lo vale tanto.

También es una gran opción si nunca has jugado ninguno de estos dos títulos y eres un poseedor de una PS5 independientemente si tu televisor tiene estas capacidades, ya que ambos juegos per se, son de lo mejor dentro de la serie e indudablemente te darán una buena cantidad de horas de juego, aunque si recomendamos ampliamente jugar los primeros 3 juegos para no llegar sin contexto.

Adicionales En esta versión tendremos la posibilidad de migrar nuestros archivos de la versión de PS4 si es que nos queremos ahorrar re jugarlo desde 0 y también contaremos con funciones para el DualSense, misma que se sentirá directamente durante las secuencias de acción como los disparos, golpes, saltos o cuando vamos en algún vehículo. Esta sensación será más patente cuando usemos los gatillos. Conclusión Uncharted: Legacy of Thieves Collection es un gran combo que vale la pena revisitar si es que uno cuenta con una Smart TV con capacidades 4K y 120 FPS o si nunca has jugado estos títulos, aunque si eres de esos fans de la serie de hueso colorado, indudablemente vas a querer jugarlo una vez más, aunque es importante resaltar que no cuenta con el apartado multijugador. Calificación: 8 Este viernes, vuelvan a visitar dos impresionantes aventuras mejoradas para PS5: https://t.co/lEwJH8fD57 pic.twitter.com/N5WRjzV4GS — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) January 26, 2022