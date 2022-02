Por primera vez en Chihuahua pareja homosexual rarámuri contrae matrimonio

Con valentía y amor todo es posible, la historia que te contaremos hoy es sobre Rogelio Aguirre López y Carlos Eduardo Lara González, quienes recientemente se convirtieron en la primera pareja rarámuri en contraer matrimonio igualitario en el estado de Chihuahua.

Sin importar el que dirán, las críticas e incluso la discriminación a la que constantemente están expuestos, Rogelio y Carlos decidieron romper sus límites y jurarse amor eterno.

Sin duda, la decisión de ellos dos significó un día histórico para la comunidad LGBT, pues nadie en esa comunidad hasta entonces, había decidido unir sus vidas para siempre.

Ellos decidieron unir sus vidas para siempre a pesar de todos los obstáculos a los que se enfrentaron. / Internet

En su día especial, Rogelio y Eduardo estuvieron acompañados de sus padrinos y testigos al presentarse en el Registro Civil donde firmaron el acta y con esto unieron sus vidas legalmente en matrimonio.

"Teníamos tres años viviendo juntos, con esto buscamos motivar que el amor es universal. Pueden estar hombre y hombre, mujer y mujer, es lo mismo simplemente cortar la brecha de discriminación", señaló Rogelio Aguirre.

¿Cómo surgió el amor?

Actualmente Rogelio y Carlos Eduardo radican en Chihuahua y cuentan que se conocieron a través de las redes sociales, paso un tiempo para que ambos tomaran la decisión de salir y conocerse en persona.

Después de su primer encuentro surgió el click y poco después decidieron vivir juntos hasta unir legalmente sus vidas. En la actualidad, Rogelio, de 20 años, cursa la carrera de derecho, mientras que Carlos, de 18, es enfermero.

Cabe señalar que al ser una pareja homosexual, Rogelio y Carlos Eduardo han sufrido críticas por parte de la comunidad rarámuri; lo anterior, no solo debido a sus preferencias sexuales sino también por no usar completamente la vestimenta de la etnia, ya que combinan un pantalón de mezclilla con la camisa tradicional u alguna otra prenda característica de su comunidad.

Por eso, para ellos lo importante es que, si dos personas se quieren, sean libres, no tengan miedo de ser quienes son y que no se escondan de nadie. "Yo sufrí discriminación en la secundaria por parte de compañeros y maestros. Se burlaban de mí y eso me hizo ser fuerte. Fue mi familia, mi madre y mis tías, las que han estado en todo momento apoyándome", dijo Rogelio