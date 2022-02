Carlos López Estrada, el director mexicano nominado a los Premios Oscar 2022

Orgullo nacional en los Premios Oscar. Cada vez son más los mexicanos que logran posicionarse entre lo más destacado de la industria del cine y esta vez, el nombre de Carlos López Estrada es lo que nos ha sorprendido.

Recientemente la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, anunció a sus nominados en todas las categorías para la entrega de Premios Oscar 2022. Entre ellos, no pudimos evitar emocionarnos por nombres como el de Guillermo del Toro por su película "Nightmare Alley" y Eugenio Derbez por su participación en "CODA", nominada a mejor película. Pero otro mexicano que posiblemente no fue muy sonado al inicio, ahora cobra fuerza, al convertirse en el primer director de cine animado mexicano, en ser nominado a un Premio Oscar.

Se trata de Carlos López Estrada, director de la película de Disney "Raya y el último dragón", quien ha pertenecido a Walt Disney Animation Studios desde 2019 y que ahora ve el fruto de su esfuerzo como uno de los máximos representantes de México en Hollywood.

Cómo inició su carrera Carlos López Estrada

Hijo de la productora de televisión Carla Estrada, Carlos López Estrada se interesó en las producciones audivisuales desde muy pequeño. A los 13 años, se fue a estudiar a California para cumplir su sueño de ser cineasta.

Carlos López Estrada estudió en la Universidad Champman, en Los Ángeles. Comenzó su carrera dirigiendo videoclips, uno de ellos "Me Voy" de Jesse & Joy que le dio un Grammy Latino. Posteriormente trabajó para artistas como Billie Eilish, Capital Cities y Daveed Diggs.

En 2018, estrenó su ópera prima Blindspotting. En el estreno, conoció a Jennifer Lee, directora de Frozen y de los estudios de animación de Disney. Ella, al ver su trabajo, lo invitó a unirse al equipo de producción de "Raya y el último Dragón". Posteriormente llegó la nominación y ahora se encuentra dirigiendo otras dos películas de Disney.

La entrega de los Premios Oscar se realizará el próximo 27 de marzo y "Raya y el Último Dragón" se enfrentará a "Encanto", "Luca", "Flee" y "The Mitches VS The Machines".