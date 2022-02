Kim Kardashian se sincera y revela la razón por la que se divorció de Kanye West

El 2021, fue una de los años más controversiales para Kim Kardashian, sobre todo en su vida personal, pues anunció de un de repente que se divorciaría del rapero Kanye West.

Aunque hubo muchas especulaciones por las que supuestamente el famoso matrimonio había terminado, lo cierto es que nunca se supo con exactitud cual fue la razón de tal rompimiento.

Y por supuesto que ante el fracaso matrimonial de una de las mujeres más ricas y bellas del mundo, millones de internautas comenzaron a cuestionarse cuál era la razón por la que ninguno de sus matrimonios había funcionado hasta el momento.

El golpe duro más reciente, fue sin duda su separación con Kanye West, quien también es el padre de sus hijos, pues en un principio todo iba viento en popa y de repente todo entre ellos desapareció definitivamente.

Ahora que el tiempo ha pasado, y que al parecer las cosas están sanando, ambos están encontrando nuevamente el amor, por una parte Kim Kardashian anunció que tenía una relación con Pete Davidson y por otro lado, Kanye formalizando un enlace con Julia Fox.

Todo podría indicar que las aguas se están calmando poco a poco entre ellos, y una prueba de ello es que recientemente, la mayor de las Kardashians decidió contar a la revista Vogue las razones por las que había decidido terminar su matrimonio con el rapero.

"Durante tanto tiempo, hice lo que hacía feliz a otras personas… Y creo que en los últimos dos años decidí que me haría feliz. Y eso se siente muy bien. E incluso si eso creó cambios y provocó mi divorcio, creo que es importante ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente te hace feliz. Me he elegido a mí misma. Creo que está bien elegirte a ti".

Y es que por algunos meses se publicó que entre ellos había un verdadero enfrentamiento de egos y envidias profesionales, a pesar de que se trataba de un matrimonio.

Es importante agregar que el rapero ha manifestado en más de una ocasión su coraje ante el rechazo de su ex esposa, pues no lo ha querido aceptar de nuevo, pero ella ha decidido hacer caso omiso a la negatividad.

"Puedes estar tan herida o enojada con tu ex, pero creo que, frente a los niños, siempre tiene que ser 'Tu papá es el mejor'... Asegúrate de ser el mayor animador de tu co-padre, sin importar por lo que estés pasando personalmente".

En resumen, Kim confesó que tuvo que soportar todo lo anterior solo por sus hijos, a pesar de que ella se sintiera terrible por las múltiples infidelidades que el rapero le hizo.

